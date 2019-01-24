Hizmet-İş Kuruluşunun 41. Yılını Kutladı

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İŞ Sendikasının 41. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
, "İşçilerin haklarını yiyenlerin karşısında duracağız" dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İŞ Sendikasının 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara
Emek Konukevi'nde bir program düzenlendi. Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadroya alınan taşeron işçiler için yüzde 4+4'ün üzerinde bir enflasyon farkının uygulanmasını hükümetten talep ettiklerini bildirdiklerini söyleyerek, "2018 yılında gerçekleşen yüksek enflasyon, Türkiye
'nin yaşadığı ekonomik darboğaz, gerçekleşen dövizdeki yükseliş, hayat pahalılığı, işsizlikteki olumsuzluklar bütün bunlar bizi yeni arayışlara itmiştir. Onun için hükümetten daha önceki yıllarda gerçekleşen enflasyona yaklaşık bir çözüm olan yüzde 4+4'ün 2019 yılı için yeniden gözden geçirilmesini ve toplu sözleşmelerde uygulanacak olan yüzde 4+4 rakamlarının en az yüzde 20-30 oranında arttırılarak işçilerimizin, emekçilerimizin kayıplarının bir nebze olsun giderilmesini talep ediyoruz" dedi.
Kamuda kraldan çok kralcıların olduğunu belirten Arslan, "Biz bütün çalışanları ayrım gözetmeksizin emekçi olarak tanımlıyoruz. İşçilerin analarının ak sütü gibi hak ettikleri haklarını kırpmaya çalışanların karşısında duracağız ve her platformda karşılarına çıkacağız" şeklinde konuştu.
Arslan, 15 Temmuz darbe girişiminde sendikalarının dik durarak alanlara, meydanlara çıktıklarına dikkat çekerek, HAK-İŞ ve Hizmet-İŞ olarak böyle bir girişime hiçbir zaman izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Arslan, Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştiren Seyit Onbaşı'yla ilgili valilikle ortak bir çalışma yürüttüklerini de ifade etti. Balıkesir
'in Havran
ilçesi Kocaseyit köyüne HAK-İŞ ve valiliğin ortak çalışmalarıyla inşası süren Seyit Onbaşı İlkokulunun bu sene açılacağını kaydeden Arslan, projenin bütçesinin 1 milyon TL olduğunu aktardı. Arslan, Seyit Onbaşı'nın hatıralarıyla büyüdüğünü ifade ederek, Çanakkale
Savaşı'nın kahramanı Seyit Onbaşı'yla ilgili anekdotları aktardı. Arslan, "Mevcut şartları daha ileriye taşımalıyız. Var olanla yetinmek güçsüzlerin işidir. Yeni hedeflere birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA