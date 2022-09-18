Hizmet-İş Sendikası'ndan kadroya alınmayan taşeron işçiler için kadro talebi Açıklaması

Hizmet-İş Sendikası, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) kapsamı dışında kalan taşeron işçiler için kadro talebinde bulundu.

Sendikanın yazılı açıklamasına göre, Hizmet-İş Sendikası Başkanlar Kurulu dün sendikaya ait Emek Konukevi'nde toplandı.

Toplantının ardından hazırlanan sonuç bildirisinde, Sendika Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın çalışanların gelirleriyle ilgili vergilendirmenin geçici bir süre yüzde 10 ile sınırlandırılması talebi yinelenerek, şunlar kaydedildi:

"696 sayılı KHK ile 900 bin taşeron işçisi kamu işçisi yapılırken, 70-80 bin civarında işçinin kapsam dışında bırakılması büyük bir eksiklik olmuştur. Kadro düzenlemesinden yararlanamayanlar sendikamızın ve konfederasyonumuzun kapısını çalmaya devam etmektedir. Kapsam dışında kalanların kadroya alınabilmeleri için yeniden bir çalışma yapılmalı, kapsam dışında kalan işçilere de kadro verilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında eskiden beri kadrolu çalışanlar, 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılanlar ile mahalli idarelerin sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olan işçilere 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılmasına karşın, mahalli idarelere ait şirketlerde aynı iş yerlerinde, aynı işleri yapan işçilere ilave tediye ödemesi yapılmaması hakkaniyete de aykırılık teşkil etmektedir. Sendika olarak, işçiler arasında ayrımcılığa, iş yerlerinde çalışma barışının ve huzurun bozulmasına neden olan bu düzenlemeden vazgeçilmesini, mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere de 6772 sayılı kanun kapmasında ilave tediye ödenmesi konusunda gerekli yasal düzenlemenin acilen yapılmasını talep ediyoruz."

"Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının çözümü için mücadele ediyoruz"

Bildiride, 696 sayılı KHK ile kadro alanların nakil ve tayin konusunda yaşadıkları sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulması istenerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarını da yakından biliyor ve tam çözümü için mücadele ediyoruz. Mevsimlik işçilerin hizmet akitleri mevsim ve kampanya süresi sonunda askıya alınmaktadır. Bu sürede işçilerin sosyal güvenlik primleri ödenmemektedir. Mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde işsiz sayılmalarının sağlanması ve prim ödeme koşuluna bağlı yararlanamadıkları haklardan faydalanabilmesi için hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz."

Bildiride ayrıca, Hizmet İş Sendikası'nın 14. Genel Kurulu'nun 17 Aralık 2022'de yapılacağı belirtilerek, Sendikanın Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın yönetim ve liderliğinde çok daha büyük ve yüce hedeflerle Genel Kurula hazırlanıldığı kaydedildi.