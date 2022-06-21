Hizmet-İş Sendikası, Babalar Günü dolayısıyla 207 bin 29 erkek üyesi için birer fidan bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hizmet-İş Sendikası, Babalar Günü dolayısıyla 207 bin 29 erkek üyesi için birer fidan bağışladı

21.06.2022 14:15
Hizmet-İş Sendikası, Babalar Günü dolayısıyla 207 bin 29 erkek üyesi için birer fidan bağışladı

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası, Babalar Günü dolayısıyla 207 bin 29 erkek üyesi için Orman Genel Müdürlüğüne 207 bin 29 fidan bağışında bulundu.

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası, Babalar Günü dolayısıyla 207 bin 29 erkek üyesi için Orman Genel Müdürlüğüne 207 bin 29 fidan bağışında bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kutsal aile kurumunun en önemli parçalarından olan babaların, çocuklarının en büyük rol modeli olduğu belirtildi.

Hizmet-İş'e üye babaların kendilerini ailelerinin huzur, mutluluk ve refahına adadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz hafta sonu kutladığımız Babalar Günü'nde, babalara verilecek en anlamlı hediyenin fidan olacağından hareketle sendikamıza üye 207 bin 29 baba ve baba adayı için Orman Genel Müdürlüğüne 207 bin 29 fidan bağışında bulunduk. Bağışlarımızı üyelerimize dijital sertifika olarak gönderildi. Fidan bağışlarımızla daha temiz bir doğa ve daha yeşil bir çevreye katkı sağlıyoruz."

"Hatıra ormanlarıyla dünyamızın ciğerlerine oksijen olmayı hedefliyoruz"

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yanında doğaya ve çevreye de duyarlı sendikacılık yürüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz geçen yıl tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadı. Bu yangınlarda yüz binlerce ağacımız kül olurken, birçok canlının yaşam alanı yok oldu. Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle ülkemizin ağaçlandırılmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda çocuklarımıza daha temiz, daha yeşil bir dünya bırakılabilmek adına kurduğumuz hatıra ormanlarıyla dünyamızın ciğerlerine oksijen olmayı hedefliyoruz."

YORUMLAR
500
'Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı' diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı 'Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı' diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı KAYMEK sergisini açan Başkan Büyükkılıç'a sürpriz hediye KAYMEK sergisini açan Başkan Büyükkılıç'a sürpriz hediye
Kaynak: AA

Hizmet İş Sendikası, Babalar Günü, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizmet-İş Sendikası, Babalar Günü dolayısıyla 207 bin 29 erkek üyesi için birer fidan bağışladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 14:23:06. #1.12#
SON DAKİKA: Hizmet-İş Sendikası, Babalar Günü dolayısıyla 207 bin 29 erkek üyesi için birer fidan bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement