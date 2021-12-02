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Hizmet-İş Sendikası "Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştayı" düzenledi - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası "Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştayı" düzenledi

02.12.2021 12:42
Hizmet-İş Sendikası "Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştayı" düzenledi

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, engellileri çalışma hayatından uzaklaştıracak yol ve yöntemlerden vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, "Tam tersi engellileri hem sosyal hayata hem de çalışma hayatına dahil edecek yöntemleri geliştirmeliyiz.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, engellileri çalışma hayatından uzaklaştıracak yol ve yöntemlerden vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, "Tam tersi engellileri hem sosyal hayata hem de çalışma hayatına dahil edecek yöntemleri geliştirmeliyiz." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Engelliler Komitesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştayı"na katıldı.

Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, engelliler için daha fazla somut adım atılması gerektiğini ifade ederek, devletin son 20 yılda bu alanda birçok çalışma yaptığını, kamunun daha fazla sorumluluk üstlenmesinin yolunun açıldığını dile getirdi.

Özel sektörde ve kamuda engelli kotalarının dolmadığını, sınavlarla engellilerin kamuda yer almaya çalıştığını, özel sektörde ciddi problemlerin olduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Özel sektörde iki türlü problemimiz var. Birincisi, özel sektörde istihdam konusunda cezayı ödeyip istihdam etmeme gibi bir bakış açısıdır. Bunu anlayabiliyorum. Ancak engellilerin de özel sektörde çalışmamak gibi bir anlayışları var. Bunun nedenlerini tahmin ediyorum. Bir ayrımcılık, iki özel sektörde çalışanlara bakış açıları. Çalışanlara bakış açılarının gerçekten sorunlu olduğu alanları biliyoruz. Hem şiddet, aynı zamanda ayrımcılık hem de mobbingle muhatap olacağız endişesiyle özel sektörde çalışmak istemiyor arkadaşlarımız. Herkes bütün motivasyonunu kamuda istihdama göre planlanmış. Burada bir sorunumuz var, bunu çözmemiz gerek. Kamuda bir noktanın ötesinde kuralları işlettiğimiz zaman bile belli sayıda engelli istihdam ediliyor."

Arslan, özel sektörde 15 milyon işçi statüsünde çalışanın bulunduğu, bu işyerlerinde kotaların tam olarak uygulanması halinde bu sorunun çözülebileceğini söyledi.

"Özel sektörde engellilerimiz idari izinleri kullanamıyorlar"

Devletin mesleki eğitimle engellilerin çalışma hayatına hazırlanması konusunda yeni adımlar attığını belirten Arslan, İŞKUR'un engelli koçluğu modelini daha da geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Arslan, engellilerin kendi edindikleri meslekler ile var olan yetilerinin istihdama dönüştürülmesi üzerine mesleki yeterlilik gibi bir model üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

İş yerlerinde uygulamalardan kaynaklı bazı sorunlar yaşandığını ifade eden Arslan, "Son dönemlerde çok fazla uygulanan idari izin konusunda özel sektörde engellilerimiz maalesef bu izinleri kullanamıyorlar. 3 Aralık'ta, 10-16 Mayıs haftasında bazen devletimiz engellileri ücretli izinli sayıyor. Kamuda bunlar uygulanıyor ama özel sektörde kimseye izin verilmiyor." diye konuştu.

Kotaların doldurulması konusunda daha fazla inisiyatif alınması gerektiğini dile getiren Arslan, engellilerin meslek dallarına göre atanma kotalarının çok az olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kaynaklarının sınırsız olmadığını, imkanların sınırlı olduğunu dile getiren Arslan, "Biz engellileri korumak, engellilere destek olmak adına engellileri çalışma hayatından uzaklaştıracak yol ve yöntemlerden vazgeçmeliyiz. Tam tersi engellileri hem sosyal hayata hem de çalışma hayatına dahil edecek yöntemleri geliştirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştayı düzenledi
Hizmet-İş Sendikası Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştayı düzenledi
Hizmet-İş Sendikası Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştayı düzenledi

Hizmet İş Sendikası, Mahmut Arslan, Engelli, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizmet-İş Sendikası 'Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştayı' düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizmet-İş Sendikası "Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştayı" düzenledi - Son Dakika
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