Hizmet-İş Sendikası Erciyes A.Ş. çalışanları ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizmet-İş Sendikası Erciyes A.Ş. çalışanları ile bir araya geldi - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Erciyes A.Ş. çalışanları ile bir araya geldi

6 saat önce

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yetkili olduğu Erciyes A.Ş bünyesinde çalışan üyeleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Hizmet-İş Sendikası Erciyes A.Ş. çalışanları ile bir araya geldi, System.String[]

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yetkili olduğu Erciyes A.Ş bünyesinde çalışan üyeleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.


Kaytur AŞ Mimarsinan Parkında gerçekleşen programa Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Erciyes A.Ş ve sendika yetkilileri ile Erciyes A.Ş çalışanları katıldı.


Gerçekleşen programda açılış konuşmasını yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik hafta sonları 100 Bin'e yakın yerli ve yabancı misafiri ağırlayan ve hizmetlerin aksamaması için gece gündüz demeden çalışan Erciyes A.Ş üyelerini tebrik ederek şu şekilde konuştu, " Hayli zor şartlarda fedakarca, cefakarca çalışarak gelen misafirlere hizmet eden Erciyes A.Ş Yönetimini ve Erciyes A.Ş üyelerimizi tebrik ediyorum. Kış turizminde şehrimizin gözbebeği Erciyes'imizi Türkiye'nin ve dünyanın marka mekanlarından biri haline getiren herkesin emeklerine ve yüreklerine sağlık. Hizmet-İş Sendikası olarak bizlerde sizlerin her konuda yanlarında olmaya gayret edeceğiz" dedi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'da Erciyes A.Ş çalışanlarının yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.


Günün anısına Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Çelik Genel Sekreter Beyhan'a Türk Bayrağı ve Kuran'ı Kerim hediye etti. - KAYSERİ

Hizmet İş Sendikası, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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