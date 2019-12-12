Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şubesinden AA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şubesinden AA'ya ziyaret - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şubesinden AA'ya ziyaret

6 saat önce

Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şubesinden AA'ya ziyaret, System.String[]

Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tanrıöver, beraberinde Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şubesi Kültür, Sanat Komite Başkanı Ahmet Aydın Sert ile AA Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici'yi makamında ziyaret etti.

Tanrıöver, ziyarette, Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bilici ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hizmet-İş Sendikası yalnızca bu sıkıntıda değil, daha önce ajans çalışanlarına, kurumlarına yapılan saldırılarda da hep yanımızda oldu. Bunun için de Hizmet-İş Sendikasına teşekkür ediyorum." dedi.

Hizmet İş Sendikası, Anadolu Ajansı, Ahmet Aydın, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:00 Kaynak: AA
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