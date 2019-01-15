Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Öz'den Vali Bilmez'e Ziyaret
37 dakika önce
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz
, Van
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez
'i ziyaret etti. Van Valiliği
ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan Vali Mehmet Emin Bilmez'e 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mehmet Emin Bilmez'i belediyedeki makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilmez, sendika çalışmaları ile ilgili heyetten bilgi aldı.
Ziyaret, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz'ün Vali Bilmez'e yeni görevlerinde başarı dileklerinin ardından hediye takdimi ile son buldu. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:00 Kaynak: İHA
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