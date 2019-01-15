Son Dakika Haberleri: Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Öz'den Vali Bilmez'e Ziyaret

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Öz'den Vali Bilmez'e Ziyaret

37 dakika önce

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Öz'den Vali Bilmez'e Ziyaret, System.String[]
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan Vali Mehmet Emin Bilmez'e 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mehmet Emin Bilmez'i belediyedeki makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilmez, sendika çalışmaları ile ilgili heyetten bilgi aldı.

Ziyaret, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz'ün Vali Bilmez'e yeni görevlerinde başarı dileklerinin ardından hediye takdimi ile son buldu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:00 Kaynak: İHA

Emin Bilmez, Van, Hüseyin Öz, Hizmet İş Sendikası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi

AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:37:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Öz'den Vali Bilmez'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]