Hizmet-İş Sendikası kadın üyeleri için 37 bin 343 fidan bağışladı - Son Dakika
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Hizmet-İş Sendikası kadın üyeleri için 37 bin 343 fidan bağışladı

09.03.2022 17:00
Hizmet-İş Sendikası kadın üyeleri için 37 bin 343 fidan bağışladı

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hatay ormanları ağaçlandırma arazisine 37 bin 343 fidan bağışladı.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hatay ormanları ağaçlandırma arazisine 37 bin 343 fidan bağışladı.

Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, konfederasyon olarak düzenledikleri proje ve etkinliklerle kadınların sendikal hayatta ve aile yaşamında daha etkin bir rol alması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Hak-İş ve Hizmet-İş'in, emekçi kadınların üyelikleri ve desteğiyle büyüdüğünü vurgulayan Arslan, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, kadın üyelerimizle coşkulu şekilde kutladık. Kutlama programı kapsamında, Hizmet-İş olarak küresel iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için Hatay ormanları ağaçlandırma arazisine kadın üyelerimizi temsilen 37 bin 343 fidan bağışladık. Fidan bağış sertifikalarını, adlarına bağış yaptığımız 37 bin 343 emekçi kadın üyemize dijital sertifika olarak gönderdik." bilgisini verdi.

"ILO'nun 190 sayılı sözleşmesi imzalansın"

Sendika organlarında kadınların sözde temsil için değil gerçek ve güçlü temsili için çalıştıklarının altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuzda ve sendikamızda kadın çalışanlarımızın sayısını artırıyor, kadın haklarının gelişimi noktasında kadın çalışanlarımızın etkin görev almalarını sağlıyoruz. Kadınların hak ve hukuklarının korunması noktasında son yıllarda büyük dönüşüm yaşanıyor. Ancak bu dönüşüm hızını yeterli görmüyoruz. Kadın hakları konusunda tam anlamıyla bir dönüşüm olması için zihniyet değişimine ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 sayılı 'İşyerinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sözleşmesi'ne ülkemizin de taraf olmasını istiyoruz."

Dünyanın kadınlarla birlikte yönetilmesi halinde daha barışçıl ve daha huzurlu bir yer olacağına inandığını aktaran Arslan, " Türkiye'de terörün bitmesi için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 917 gündür evlat nöbeti tutan annelerimizin mücadelesinin yanındayız. Hak-İş ve Hizmet-İş olarak terör örgütüne karşı tarihi bir direniş ortaya koyan elleri öpülesi annelerimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizmet-İş Sendikası kadın üyeleri için 37 bin 343 fidan bağışladı - Son Dakika


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