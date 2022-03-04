Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Dağ, Nizip Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Dağ, işçiye verdiği desteklerden ve örnek tutumundan dolayı Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

Nizip Belediyesinin işçi hakları konusunda yaptığı çalışmalarla emekten ve emekçiden yana bir tutum sergilediğine dikkati çeken Mehmet Akif Dağ, "Nizip Belediyesi her zaman işçinin yanında olan bir belediye olmuş ve işçilerin hakkını koruyarak emekten ve emekçiden yana olmuştur. Bu sebeple başkanımızı ziyaret ederek kendisine teşekkür ettik başarıları daim olsun." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise belediye personelleriyle birlikte Nizip'in ihyası ve imarı için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Sarı, tek isteklerinin Nizip halkına hizmet etmek olduğunu ifade etti.

Dağ, ziyarette belediye başkanı Sarı'ya hediye takdim etti.

KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Paksoy'dan Nizip Ticaret Borsasına ziyaret

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, Nizip Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, KOSGEB'in girişimcilere ve KOBİ'lere verdiği destekler hakkında bilgi veren Paksoy, kurumlar ile sürekli istişare içinde olarak ekonomik ve sosyal kalkınmada Kobilerin paylarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı ise KOSGEB'in sunduğu desteklerin sanayi ve şehrin kalkınmasına, istihdama ciddi katkılar sunduğunu kaydetti.