Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinden TSKGV'ye bağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinden TSKGV'ye bağış - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinden TSKGV'ye bağış

6 saat önce

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı, Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışta bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinden TSKGV'ye bağış, System.String[]

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı, Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışta bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın mart ayı temsilci toplantı giderleri ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılacak giderleri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlandı.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, şunları kaydetti:

"Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak mart ayında yapacağımız temsilci toplantısının bütçesini temsilcilerimiz ile istişare ederek Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışta bulunmayı kararlaştırdık. Kadın komitemizde görev yapan arkadaşlarımız da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapacakları harcamaların bedellerini bağış yapmak isteyince bizler de her iki harcama bedellerini bağışta bulunma kararı aldık. Tüm üyelerimizin ve kadın çalışanlarımızın gönülleri ve yürekleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğimizle birlikte."

Çelik, Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite Başkan Yardımcısı Ayşe Konur ve Kayseri Şube Disiplin Kurulu üyesi Esra Özbaldöktü eşliğinde Kayseri Vakıfbank Bölge Müdürlüğünde bağış hesabına paranın yatırıldığını bildirdi.

Bahar Kalkanı Harekatında yerli silahların öneminin bir kez daha anlaşıldığını da vurgulayan Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına silahların gelişmesi için bağışta bulunulduğunu ifade etti.

Bahar Kalkanı Harekatı, Hizmet İş Sendikası, Kayseri, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Şehitlerin naaşlarını kaçıran teröriste ağırlaştırılmış müebbet Kayseri'de yaşlı kadın, umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:17:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinden TSKGV'ye bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]