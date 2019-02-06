Son Dakika Haberleri: Hizmet-İş Sendikası'ndan Örnek Davranış

Hizmet-İş Sendikası'ndan Örnek Davranış

1 saat önce

Hizmet-İş Sendikası Muş Şubesinin girişimleri sonucu, trafik kazasında hayatını kaybeden Nihat Kızılçam'ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 40 bin lira verildi.

Hizmet-İş Sendikası'ndan Örnek Davranış, System.String[]
Hizmet-İş Sendikası Muş Şubesinin girişimleri sonucu, trafik kazasında hayatını kaybeden Nihat Kızılçam'ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 40 bin lira verildi.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, trafik kazalarının hayatın acı bir gerçeği olduğunu söyledi.


"Belediye çalışanımız vatani görevini yapan oğlunu getirmek için gittiği yolda trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmişti." diyen, Alibeyoğlu, şöyle konuştu:

"Allah ülkemize hizmet eden ve alın terini akıtan çalışanlarımızı kaza ve beladan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Hizmet-İş Sendikası Muş Şubesi tarafından ailesine verilmek üzere çek takdim ettiler."

Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, sendika tarafından tüm üyelerine sosyal proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyledi.

Kalır, şunları kaydetti:

"19 Ağustos 2018'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kızılçam'ın ailesine sigortadan aldığımız 40 bin lira verilmiştir. Verdiğimiz bu para ailelerin acılarını azaltmayacaktır. Fakat geride bırakmış olduğu ve emanet gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:25 Kaynak: AA

Muş, Hizmet İş Sendikası, Güncel
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