Hizmet-İş Sendikası'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Bağış - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışta bulundu.



Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada mart ayı temsilci toplantı giderlerini ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılacak giderleri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladıklarını söyleyerek şu şekilde devam etti, "Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak mart ayında yapacağımız temsilci toplantısının bütçesini temsilcilerimiz ile istişare ederek Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışta bulunmayı kararlaştırdık. Kadın Komitemiz de görev yapan arkadaşlarımız da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapacakları harcamaların bedellerini bağış yapmak isteyince bizlerde her iki harcama bedellerini bağışta bulunma kararı aldık" dedi.



Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite Başkan Yardımcısı Ayşe Konur ve Kayseri Şube Disiplin Kurulu üyesi Esra Özbaldöktü eşliğinde Kayseri Vakıfbank Bölge Müdürlüğünde bağış hesabına yatırıldığını söyleyen Çelik, "Tüm üyelerimizin ve kadın çalışanlarımızın gönülleri ve yürekleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğimizle birlikte. Bahar Kalkanı Harekatında yerli silahlarımızın önemini bir kez anladık. Yabancı ülkeler devletimize silah verme konusunda sürekli problemler yaşatmıştı. Bizde Türk Devleti olarak kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaparak teröre darbe üstüne darbe indirdik. Millet olarak güvenli bir şekilde vatan topraklarımızda yaşıyorsak Türk Silahlı Kuvvetlerimize her zaman minnet borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına da silahlarımızın gelişmesi için böyle bir bağışta bulunduk. Allah Devletimizin ve Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Üyelerimizin ve bizlerin duası Mehmetçiğimizle birliktedir" dedi. - KAYSERİ