Hizmet-İş Sendikası Şaphane Belediyesi ile Sözleşme İmzaladı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Hizmet-İş Sendikası Şaphane Belediyesi ile sözleşme imzaladı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Hizmet-İş Sendikası Şaphane Belediyesi ile sözleşme imzaladı.



İmza törenine şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Hizmet İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Ahmet Özen ve işyeri temsilcisi Mehmet Yıldırım katıldı.



Belediye Başkanı Rasim Daşhan, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Şaphane Belediyesi olarak işçinin hakkının her şeyden önce geldiğini biliyoruz. Hiçbir zaman işçilerimizin maaşı konusunda bir sıkıntı olmadı. Bizim için işçinin hakkı her şeyden önce geldi. Ne mutlu bize ki güzel şeylere vesile oluyoruz, bu kadar insanın ekmeğine rızkına vesile oluyoruz. Bunun mutluluğu bize yeter de artar" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

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