Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Çelik'ten Milli Dayanışma Kampanyası açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Milli Dayanışma Kampanyası'na Hak-İş olarak toplanan bağışın 3 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, toplumun bütün meseleleri ile samimi bir şekilde yakından ilgilendiklerini belirtti.

Türkiye'nin kendilerine ihtiyacı olduğu her durumda milli ve yerli bir duruş sergilediklerini vurgulayan Çelik, kampanyaya toplumun tüm kesiminin destek verdiğini ve bu durumun memnun edici olduğunu ifade etti.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak sürece katkıda bulunmaktan onur duyduklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Hak-İş Konfederasyonu olarak 1 milyon lira ile başlattığımız bağışımız, 3 milyon liraya ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan öncülüğünde tam destek vererek ve 1 Nisan'da Vakıfbank'a yapmış olduğumuz bağış haricinde şube başkanı, şube başkan yardımcısı ve şube çalışanlarımız olarak 1'er maaş bağışlayarak katkıda bulunmuştuk. Hak-İş Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın da katkılarıyla bu miktar 3 milyon liraya ulaştı. Kampanyada emeği geçen başta Sayın Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere tüm Hak-İş ailesine teşekkür ediyorum."