Hizmet-iş Sendikası Tekirdağ İl Başkanı Aktemur'un Açıklaması
33 dakika önce
Hizmet-İş Sendikası Tekirdağ İl Başkanı Aykut Aktemur, işçilere enflasyon oranında zam yapılasını istediklerini bildirdi.
Hizmet-İş Sendikası Tekirdağ
İl Başkanı Aykut Aktemur, işçilere enflasyon oranında zam yapılasını istediklerini bildirdi.
Aktemur, yaptığı yazılı açıklamada, Hizmet-İş Sendikasının 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara
'da yapılan toplantıda asgari ücretle çalışan üyelerinin maaşlarına en az enflasyon oranında yüzde 20 zam yapılması kararları alındığını belirtti.
Hükümetin, el emeğinden başka sermayesi olmayan işçileri enflasyon karşısında ezdirmeyeceğini beklediklerini aktararak, "Taşeron şirketlerde çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT'lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını taleplerimizi yineliyoruz. Bu kapsamdaki çalışanların çok büyük talep ve beklentileri bulunmaktadır. Üyelerimiz bu taleplerini dilekçe göndermek şeklinde demokratik yöntemlerle ortaya koymaktadırlar." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:05 Kaynak: AA
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