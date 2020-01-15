Hizmet-İş Sendikası temsilcilerine kişisel gelişim semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizmet-İş Sendikası temsilcilerine kişisel gelişim semineri - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası temsilcilerine kişisel gelişim semineri

6 saat önce

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu işyerlerinde temsilcilik görevi yapanlara kişisel gelişim, diksiyon ve iş hayatında iletişim konularında eğitim verilmeye başlandı.

Hizmet-İş Sendikası temsilcilerine kişisel gelişim semineri, System.String[]

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu işyerlerinde temsilcilik görevi yapanlara kişisel gelişim, diksiyon ve iş hayatında iletişim konularında eğitim verilmeye başlandı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek A.Ş Sümer Tesislerinde başlayan eğitime Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Kaymek Müdürü Burhan Çanakpınar ve farklı işyerlerinde görev yapan 85 işyeri temsilcisi katıldı.


Kişisel Gelişim Uzmanları tarafından verilecek eğitimlerin 1 ay boyunca süreceğini söyleyen Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik amaçlarının kişisel gelişim noktasında işçi işveren uyumunu en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirterek şu şekilde devam etti, "Hizmet-İş Sendikası olarak yöneticilerimizin ve temsilcilerimizin gelişime önem veriyoruz. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın da çok önem verdiği eğitimlerimiz Kayseri de 1 ay boyunca çeşitli ders etkinlikleriyle devam edecektir. Sendika olarak temsilcilerimizin pozitif yönde daha iyi iletişim kurma becerini en üst seviyeye ulaştıracaklarını bu dersler sayesinde inanıyorum. Bizlere bu imkanları sunan Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Başkan Yardımcılarımıza, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
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