Son Dakika Haberleri: Hizmet-İş Sendikası Üyelerinin Yanında

Hizmet-İş Sendikası Üyelerinin Yanında

1 saat önce

İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı üyeleriyle bir araya geldi.

Hizmet-İş Sendikası Üyelerinin Yanında, System.String[]
HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı üyeleriyle bir araya geldi.

Kısa süre içerisinde sendikacılık anlamında Türkiye'de ses getiren çalışmalara imza atan Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara'da Genel Merkezi tarafından düzenlen 41. Kuruluş yıldönümü programlarına ve Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılarak, Niğde'deki üyelerinin istek ve sorunlarını dile getirdi.

Amaç takdir kazanmak

Kurumlarda çalışan üyeleri için enflasyon farkının maaşlara yansıtılması konusunda Niğde'de sendika olarak toplanan dilekçeleri Genel Merkeze ileten Sendika İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Üyelerimizin sorunlarıyla istekleriyle hemhal olma yolunda gayretle sendikal faaliyetlerimiz sürmektedir. Niğde'de sendikacılık Hizmet-İş ile başka bir boyut kazandı. İşçi arkadaşlarımıza sorulmayan hatırlar verilmeyen selamlar, bizlerin kazandırdığı anlayışla değişti. Buda güzel bir gelişme. Taklitler aslını yaşatır. Ama biz taklit değil takdir edilme derdindeyiz. Takdirde üyelerimizindir. Bereket sabah başlar. Sabahın ilk ışıklarında uyanıp rızıklarını kazanmak için çalışmaya başlayan emekçilerimizi ziyaret ederek sohbet ettik, hayırlı işler diledik. Kışın soğuğunda, yazın sıcağında hep sokaklarda emekçiler var Allah yar ve yardımcıları olsun" şeklinde konuştu. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

Ankara, Niğde, Hizmet İş Sendikası, Güncel
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