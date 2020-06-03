Hizmet-İş Sendikasından İzmit Belediyesine

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, İzmit Belediyesinde işçi çıkarmalarının ve çalışanlara mobbing uygulamalarının her geçen gün artığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, İzmit Belediyesi Ulaşım Müdürlüğünde şoför olarak çalışan İlyas Tarı'nın (47) haksız yere tazminatsız işten çıkarıldığını savunarak, işçinin İŞKUR'dan işsizlik ödeneği almasının da engellendiğini öne sürdü.

Evli ve 1 çocuk babası Tarı'nın mağdur edildiğini ve ailesinin maddi imkansızlık içinde olduğunu aktaran Ersoy, "10 yıldır İzmit Belediyesinde çalışan, ambulans şoförlüğü yapan daha sonra pandemi sürecince dezenfekte ekibine verilen Tarı'ya, yeni yönetim göreve geldiği 31 Mart 2019'dan bu yana mobbing uygulanmaktadır. İşçimiz, telefonundaki mehter marşı melodisi ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle uyarılmış, daha sonra Temiz İşleri Müdürlüğü bünyesine verilmiştir. Son olarak da tazminatsız işte çıkarılmıştır. Bu haksız ve hukuksuz uygulamanın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Ersoy, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra İzmit Belediyesinde yaşanan siyasi değişiklikle birlikte çalışanların baskı, tehdit, sürgün ve işten çıkarmalarla karşı karşıya kaldığını, çalışanların sistematik bir şekilde hiçbir yasal dayanak olmadan işten çıkarıldığını veya istifaya zorlandığını ileri sürdü.

Bu durumun asıl nedeninin, AK Parti döneminde işe alınan ve kendileri gibi düşünmeyen işçileri bir şekilde işten çıkararak, kendi yandaşlarını işe almak olduğunu savunan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bir şekilde işçilere kulp takılarak, sinsi bir planlar dahilinde yapılan bu kıyımı kabul etmemiz mümkün değil. Bu güne kadar bir şekilde işten ayrılmaya mecbur bırakılan, işten çıkarılan işçilerin sayısı yüzleri aştı. Seçimden önce işçilerin ekmeğiyle oynamayacağını ifade edenlerin söylemiş oldukları sözlerin koca bir yalan olduğunu herkes görmüş oldu."

Ersoy, seçimden önce işçilerin ücretlerini iyileştireceğini vaatedenlerin geldikleri günden bu güne çalışanların fazla çalışma ücretlerini dahi ödememediğini ve çalışanları mağdur ettiğini kaydetti.