Hizmet-İş Sendikasından Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya plaket - Son Dakika

Hizmet-iş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya sendika üyelerine uygulamış olduğu zam ve ilçeye hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Başkan Sarı'nın makamında gerçekleşen plaket takdiminde konuşan Özdemir, Nizip Belediyesi'ni Türkiye'de örnek belediye olarak gösterdiklerini söyledi.

Sarı'nın her zaman işçinin yanında hareket ettiğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de örnek göstereceğimiz bir zam uygulayarak hem işçilerimizi memnun etti hem de bu davranışıyla bizlere de örnek oldu. Gittiğimiz her belediyede şunu söylüyoruz 'Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, çalışanlarına bir evladı, bir kardeşi davranarak onlara her türlü imkanı sunuyor'. Bu sebeple sayın başkanımızın bu yıl üyelerimize, işçilerimize, çalışanlarımıza ve emekçilerine yapmış olduğu sözleşmeden ve katkılarından dolayı sendikamız adına teşekkür ediyoruz. Başkanımızın çalışmalarında başarılar diliyoruz Allah yar ve yardımcısı olsun."

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise geçen ay yapılan toplu sözleşmesiyle çalışanların sosyal hakları, ücretleri, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi birçok konuda karşılıklı hoşgörüyle uzlaşı sağlandığını belirtti.