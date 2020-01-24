Hizmet-İş Sendikasının 42. yılı Kayseri'de kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizmet-İş Sendikasının 42. yılı Kayseri'de kutlandı - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikasının 42. yılı Kayseri'de kutlandı

6 saat önce

Kayseri'de, Hizmet-İş Sendikasının 42. kuruluş yıl dönümünü kutlandı.

Hizmet-İş Sendikasının 42. yılı Kayseri'de kutlandı, System.String[]

Kayseri'de, Hizmet-İş Sendikasının 42. kuruluş yıl dönümünü kutlandı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sümer Tesislerinde gerçekleşen programda, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendikanın 42. kuruluş yıl dönümü ve 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunu.

Sendikal tarihte 42 yıllık alın teri, hak ve emek mücadelesinde oldukça anlamlı yeni bir sayfa açtıklarını ifade eden Çelik, bu sayfada, medeniyet emekçilerinin 42 yıllık inançlı, onurlu, iradeli, kararlı ve bir o kadar da koca yürekli mücadelesi olduğunu belirtti.

Kuruldukları günden bu yana asla ikircikli bir politika izlemediklerini belirten Çelik, "Hizmet-İş varlığını sürekli ve anlamlı kılabilmek için var olmuştur. Her yerde emekçinin sesi olmuş ve her ne söyledi ise arkasında durmuştur. Bugün çalışma hayatı içerisinde sorunlarımız ve sıkıntılarımız var ama bu sorunları çözecek irade ve mücadele azmimiz de var." ifadelerini kullandı.

Program sonunda 42. kuruluş yıl dönümü anısına pasta kesilerek, katılımcılara ikram edildi.

Hizmet İş Sendikası, Kayseri, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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