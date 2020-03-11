Hizmet İş Sendikasıyla yapılan toplu iş sözleşmesinde, Kayseri tek vücut oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizmet İş Sendikasıyla yapılan toplu iş sözleşmesinde, Kayseri tek vücut oldu - Son Dakika

Hizmet İş Sendikasıyla yapılan toplu iş sözleşmesinde, Kayseri tek vücut oldu

6 saat önce

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve ilçe belediyelerin çalışanlarını kapsayan toplu sözleşmede Kayseri belediyeleri tek vücut oldu.

Hizmet İş Sendikasıyla yapılan toplu iş sözleşmesinde, Kayseri tek vücut oldu, System.String[]

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve ilçe belediyelerin çalışanlarını kapsayan toplu sözleşmede Kayseri belediyeleri tek vücut oldu.


Türkiye'de örneği olmayan bir törenle tüm ilçelerle birlikte aynı anda imzalanan sözleşmede Kayseri, birlikteliğin bereketini yaşayarak, bir aile anlayışı içerisinde dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Başkanın öncülüğünde Kayseri'nin tüm belediyelerinin uyum içinde hizmet ürettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Bugün muhteşem bir törenle imzaladığımız toplu iş sözleşmemizin personellerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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