Hizmet-İş Şırnak İl Başkanı Uysal, Silopi Belediyesinin ek mesai ücretlerini ödemediğini iddia etti - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen programda sendika üyeleri ile bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Şırnak İl Başkanı Nevzat Uysal, HDP'li Silopi Belediyesinin işçilerin ek mesai ücretlerini ödemediği iddiasında bulundu.

İlçede bir restoranda düzenlenen programda konuşan Uysal, HDP'li belediyenin 2020 yılının Temmuz ayından itibaren işçilerin ek mesai ücretleri ile çocuk, barınma, direksiyon primleri ve sosyal haklarının birçoğunu ödemediğini tespit ettiklerini ileri sürdü.

Belediyeden, yazılı ve sözlü olarak ödemelerin yapılmasını istediklerini ancak "Biz bunları ödemeyeceğiz, bu sizin bize bir kıyağınız olsun." yanıtını aldıkları savunan Uysal, HDP'li belediyenin bu tutumuna tepki göstererek, şunları söyledi:

"Ödenecek ücret şahsıma ait olsa belediyeye hibem olsun ama el emeği sarf eden işçilerin hakkıdır. Bu işçiye reva gördükleri durumun açık göstergesidir. Demokrasiden dem vuranlar demokrasinin gereksinimlerini yerine getirmiyor."

Sendika olarak işçi hakları konusundaki bütün ayrıcalıkları takip ettiklerini ve bu kapsam da gereken girişimleri yaptıklarını belirten Uysal, konunun takipçisi olacaklarını ve işçi haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.