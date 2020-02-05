Hizmet-İş temsilcileri eğitimini tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizmet-İş temsilcileri eğitimini tamamladı - Son Dakika

Hizmet-İş temsilcileri eğitimini tamamladı

16 dakika önce

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu işyerlerinde temsilcilik görevi yapan çalışanlara 'Kişisel gelişim, diksiyon ve iş hayatında iletişim' konularında verilen eğitim tamamlandı.

Hizmet-İş temsilcileri eğitimini tamamladı, System.String[]

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu işyerlerinde temsilcilik görevi yapan çalışanlara 'Kişisel gelişim, diksiyon ve iş hayatında iletişim' konularında verilen eğitim tamamlandı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek A.Ş Sümer Tesislerinde 50 saatlik 2 ay süren eğitim sonunda kursiyer olan işyeri sendika temsilcileri yapılan sınavla belgesini almayı hak kazandı.


Kişisel Gelişim Uzmanı Özden Algan tarafından verilen eğitimlerin 2 ay boyunca sürdüğünü söyleyen Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik amaçlarının kişisel gelişim noktasında işçi işveren uyumunu en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirterek şu şekilde devam etti:


"Hizmet-İş Sendikası olarak yöneticilerimizin ve temsilcilerimizin gelişime her konuda önem veriyoruz. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın da çok önem verdiği eğitimlerimiz Kayseri de 2 ay boyunca çeşitli ders etkinlikleriyle devam etti. Sendika olarak temsilcilerimize bu tür eğitimlerimiz ilerleyen dönemlerde de devam edecektir."


Son olarak Çelik, Sümer Tesislerinde verilen eğitim için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, Başkan Yardımcılarına, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarımıza teşekkür etti. Kişisel gelişim uzmanı Özden Algan hocaya da kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Kuran-ı Kerim hediye etti. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:13 Kaynak: İHA
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