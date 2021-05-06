Hizmet-İş'ten Başkan Büyükkılıç'a teşekkür - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYMEK A.Ş., Kayseri Erciyes A.Ş. ve Kayseri Spor A.Ş. iştiraklerinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmesinde yer alan 16 günlük ikramiyelerin ödenmesinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Çelik yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti:

"Şu an yürürlükte bulunan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan yaklaşık 2600 üyemizin yararlandığı toplu iş sözleşmemizde yer alan 16 günlük ikramiyelerin ödenmesinden dolayı başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a, ayrıca emeği geçen belediye ve iştirak yöneticilerine teşekkür ederiz. Mübarek Ramazan Bayramı öncesi ödenen bu ikramiyeleri üyelerimizin de aileleri ile birlikte ağız tadıyla harcamalarını dilerim." - KAYSERİ