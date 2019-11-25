Hizmet-İş'ten, dünya kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü açıklaması

Hizmet-İş Adıyaman İl Başkanlığı tarafından, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.



Sendika binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına Hizmet- İş Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç, Kadın Kolları Başkanı Serap Zübeyde Toprak ve sendika üyeleri katıldı. Kadına yönelik şiddete tepki göstererek açıklamalarda bulunan Kadın Kolları Başkanı Serap Zübeyde Toprak, "Kadınlar, günümüzde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, bütün zorluklara göğüs gererek, toplum içinde varlığını kabul ettirmek istemektedir. Tüm cinsiyetçi engellemelere rağmen bunun mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedirler. Kadınlar hayat denilen bu dikenli yolda, kutlu bir yürüyüş gerçekleştirmektedirler. Tüm dünyada ataerkil yönetim yapıları, kültürel cinsiyetçi yaklaşımlar, kadınlar ile erkekler arasında çatışmaları daha da artırmaktadır. Kadınlar sanılanın aksine güçsüz ve muhtaç değil, erkekler kadar çalışma hayatına ve toplumsal yapıya katkı sağlamakta ve çaba sarf etmektedir. Kadınlar annelik gibi zor ve kutsal bir görevi gece-gündüz demeden her saniye üstlenmektedir. Bilinmesini istiyoruz ki, bizler, kadınlar olarak kararlı yürüyüşümüzden her ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Bizler Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, kadına şiddet yakışır etiketine kesinlikle karşı çıkıyoruz. Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu, kadınların yanında olmaya davet ediyoruz. Hizmet-İş Kadın Komiteleri olarak bu mücadelenin sürmesi için Türkiye'nin tüm kesimlerinden gayret ve destek beklemekteyiz. Ülkemizin geleceğine, refahına, dini inançlarına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Türkiye'de 2019'un son 11 ayında 352 kadın, maruz kaldığı şiddet sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Bu tablo gelişen ve büyüyen Türkiye'ye yakışmamaktadır. Kadınların öldürülmediği, tecavüze uğramadığı ve psikolojik şiddet görmediği bir dünya için hayatın her alanında erkeklerle kadınlar bir ve beraber olmalıdır. Yiğitlik ve mertlik kendinden güçsüzleri ezmek, dövmek, taciz etmek değildir. Yiğitlik, mertlik savunmasız olana, güçsüz olana merhametli ve adaletli davranmaktır. Bizim kültürümüzde kadınlar o kadar yüceltilmiştir ki, cennet ayakları altına serilerek ödüllendirilmiştir. Kadın toplumun duruşudur, özetidir. Sessiz çığlıklarımızı, tek ses olarak dünyanın her yerinde kadın şiddetine dur diye haykıran güçlü bir sese dönüştürelim. Hizmet-İş Sendikası olarak kadınlara yapılan her türlü şiddeti kınıyor, kadın toplumdur, kadın ailedir, kadın tamamlayandır" diye konuştu. - ADIYAMAN