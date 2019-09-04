Son Dakika Haberleri: Hizmet-İş'ten Tuşba Belediyesi'ne teşekkür ziyareti
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Hizmet-İş'ten Tuşba Belediyesi'ne teşekkür ziyareti

1 saat önce

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, Tuşba Belediyesi'nde maaş farklarını alamayan Hizmet-İş Sendikası üyelerinin, ücretlerini toplu bir şekilde geriye dönük ödeyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a ziyaret etti.

Hizmet-İş'ten Tuşba Belediyesi'ne teşekkür ziyareti, System.String[]

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, Tuşba Belediyesi'nde maaş farklarını alamayan Hizmet-İş Sendikası üyelerinin, ücretlerini toplu bir şekilde geriye dönük ödeyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a ziyaret etti.


Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret ederek, yılbaşından bu yana asgari ücretin altında kalan işçilere verilmeyen zamların geriye dönük hesaplanarak ödenmesinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular. Bu konuda birçok kez belediye yetkilileriyle girişimleri olduğunu söyleyen Efeoğlu, Tuşba Belediyesi'nde asgari ücretin altında kalan üyelerine toplu iş sözleşmesi gereği yapılması gereken farkların girişimleriyle birlikte sonuca ulaştığını söyledi. Maaş zamlarının zamanında ödenmediğine dikkat çeken Efeoğlu, "Yevmiyeleri asgari ücretin altında olan işçilerimize 1 Ocak 2019 tarihinde yüzde 4, 1 Haziran 2019 tarihinde yüzde 4 uygulanması gereken zamlar uygulanmamıştı. Tuşba Belediyesi yetkilileri ile sık sık görüşmeler yaptık. Bu girişimler sonucunda Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın da talimatıyla, işçilere ödenmesi gereken ücret farklarını geriye dönük hesaplatarak işçi kardeşlerimizin hesabına aktarıldığı bilgisini aldık. Üye işçilerimiz açısından oldukça önemli olan bu olumlu gelişme vesilesiyle, yönetim kurulumuzla birlikte başkanımıza ziyarette bulunmak istedik. İşçi hakları konusunda her zaman hassas davranan ve işçinin yanında duran Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a tüm üye işçilerimiz adına teşekkür plaketi takdim ettik" dedi.


Hizmet-İş Sendikası Van Şube başkanından plaketi kabul eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise, "Belediyemiz olarak adil bir yönetim sergilemeye çalışıyoruz. İnsanların alın terine kimse göz dikmemeli. Bizde yetkili sendikaları ile birlikte üzerinde çalışma yaptık. İşçilerimizin hakkı olan geriye dönük maaş farklarını hesaplatarak, arkadaşlarımızın hesaplarına aktardık. Güle güle kullansınlar" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:09 Kaynak: İHA
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