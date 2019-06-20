Son Dakika Haberleri: Hizmet -İş üyelerinin yürüyüşüne Memur-Sen'den destek
Son Dakika Güncel Haber

Hizmet -İş üyelerinin yürüyüşüne Memur-Sen'den destek

1 saat önce

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla Hizmet-İş Sendikasınca düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Memur-Sen'den destek geldi.

Hizmet -İş üyelerinin yürüyüşüne Memur-Sen'den destek, System.String[]
Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla Hizmet-İş Sendikasınca düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Memur-Sen'den destek geldi.

Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş, bugün çok sayıda sendika üyesinin katılımı ile Kazan mevkiinde devam etti. Destek amacıyla Kıbrıs Kamu-Sen Başkan ve oyuncu Ahmet Yenilmez de yürüyüşe katıldı. Memur-Sen ve diğer sendikalardan üyeler, Sarayköy mevkiinde gruba katılarak yürüyüşe destek verdi.

Dayanışma içerisinde olduklarını belirten Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Memur-Sen ve diğer sendikaların başkanlarına bizi burada karşıladıkları için teşekkür ediyorum. Biz Memur-Sen ve Hak-İş Federasyonu olarak hem CHP'li hem HDP'li belediyelerde karşılaştığımız baskılar, zulümler, işten çıkarmalar, tehditle, sendikasızlaştırma ve sendikasız çalıştırmalarda birlikte mücadele ediyoruz. Dün Memur-Sen Konfederasyonumuz yargı sürecini başlattı. Biz bir tam dayanışma içerisindeyiz. Ben tekrardan teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Memur ile işçinin birlikte olduğunu ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, "Burada Hak-İş'in 10 gündür sesini duyurmaya çalıştığı Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne, hakkını arayarak sesini kamuoyuna duyurarak, Ankara'ya doğru yürüyerek, CHP'nin önüne giderek işsiz bırakmalara, işten çıkarmalara, baskılara ve yıldırmalara karşı ortaya koyduğu bu onurlu duruşu selamlamak için işçi ve memur omuz omuzayız. Kimsenin ekmeğimize kast etmesine fırsat vermeyiz. Ona müsaade etmeyiz. Ona uzanan bileğe kesinlikle örgütlü gücümüzle karşılık veririz. Bugünkü yürüyüşü beraber gerçekleştireceğiz. Memur işçi omuz omuza" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
Bolu, Memur Sen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atanamayınca ipek böceği işine girdiler, aylık 20 bin lira kazanıyorlar Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:54:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hizmet -İş üyelerinin yürüyüşüne Memur-Sen'den destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]