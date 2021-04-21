Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap - Son Dakika

Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap

21.04.2021 20:14

Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap Başkan Himam: "Organize bir suçun kurbanı olduk" Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Bu süreçte, bu bağlamda mağdur olan...

Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap

Başkan Himam: "Organize bir suçun kurbanı olduk"

BALIKESİR - Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Bu süreçte, bu bağlamda mağdur olan biziz aslına bakarsanız. O yüzden onlara Allah'ınızdan bulun diyorum" dedi.

Türkiye'de çeşitli belediyeler aracılığı ile kültürel etkinlikler altında kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet pasaportu verilerek yurt dışına kaçırılmaları iddiaları İçişleri Bakanlığınca incelenmeye devam ederken bu konuya ismi karışan Balıkesir'in Gömeç Belediye Başkan Mehmet İrem Himam konuyla ilgi bir açıklama yaptı. Başkan Himam, "25 Aralık 2020 tarihinde Kuzey Makedonya Ohrid'te, 30 ocak 2021 ve 2 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan bir folklor festivaline katılmak isteyen Ayvalıklı bir uluslararası bir folklor derneği bize başvurdu. Ayrıca, gene Ayvalıklı bir seyahat acentesi bu folklor derneğini oraya götüreceğini söyledi. Bunlar bizden vize maliyetlerinin çokluğunu öne sürerek hizmet pasaportu istedi. Ben bu işi onların Gömeç'in ve Türkiye'nin, Gömeç'in flamasını, Türkiye'nin bayrağını orada dalgalandırmaları açısından önemli olduğunu düşündüğüm için kabul ettim. Meclise sundum. Meclis de kabul etti. Biz onlara hizmet damgalı gri pasaport verilmesi konusunda onlara izin verdik. Bu dilekçe tabii ki kaymakamlıktan valiliğe; oradan bakanlığa gitti. Bakanlık bu insanlarda soruşturulmayacak bir taraf olduğunu düşünmüş olmalı ki pasaportlarını da verdi. Bu insanlar takriben 35 kişi kadardı. Koronayı bahane ederek iki otobüs olarak gittiler. Görünüşe göre, yarısı folklor oynadı. Diğer yarısı görünüşe göre, Makedonya'yı dahi terk etti. Fakat pasaportları bize geri geldi. Yani bir organize bir suçun kurbanı olduk" dedi.

Pasaportların hepsinin tarihler içinde kendilerine acente tarafından teslim edildiğini ifade eden M. İrem Himam, "Bu konuda yapabileceğimiz bir şey olduğunu bilmiyorum. Bu insanları geri çağıramayız. Ama seyahat acentesi bize pasaportların hepsini geri getirdi. Birilerinin bu işi böyle olduğunu bildiği açık. Fazla konuşmak istemiyorum. Ben bu işi milli kültürümüzün bayrağımızın yurt dışında dalgalanması gözüyle gördüğüm için ve Gömeç'in tanıtımı için ben bu işe evet demiştim. Bu süreçte, bu bağlamda mağdur olan biziz aslına bakarsanız. O yüzden onlara Allah'ınızdan bulun diyorum. Başka bir şey demiyorum" diye konuştu.

Ayrıca Gömeç Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Gelinen aşamada yapılan tespitte görülmüştür ki; lisanslı halk oyunları eğitmen ve oyuncularının da bulunduğu grup Uluslararası Kış Festivali Kültür Organizasyonu'na Gömeç Belediyesi Halk Dansları Ekibi olarak katılmışlar, turizm acentesince pandemi sebebiyle ayrı seyahat edilmesi sağlanan diğer grup ise muhtemelen ülkeye dönüş yapmamış ve pasaportlarını da turizm acentesi aracılığı ile dönüş yapmış gibi belediyemize ulaştırmışlardır. Tüm pasaportların tarafımıza eksiksiz teslim edilmesi ve Uluslararası Kış Festivali Kültür Organizasyonu'na Gömeç Belediyesi Halk Dansları Ekibi adı altında tarafımızca da bilinen halk oyunları eğitmenleri tarafından gerçek bir katılımın varlığı sebebi ile Belediyemizce bir şüphe oluşmamıştır. Milli kültürümüzün sunulması ve bölgemizin tanıtımı gayesi ile dahil olduğumuz bu süreçte mağdur olduğumuzu belirtir, belediyecilik anlayışımızın temeline uygun olarak şeffaf ve adil bir yönetim sergileyeceğimizi, adli ve idari mekanizmalara yardımcı tutumumuzu sürdüreceğimizi saygı ile belirtiriz".

Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap
Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap
Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap
Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap

Mehmet İrem Himam, Makedonya, Türkiye, Mevla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hizmet pasaportu ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına Gömeç Belediye Başkanından cevap - Son Dakika


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