Hizmet sektörü ATO'da buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hizmet sektörü ATO'da buluştu - Son Dakika Ekonomi

Hizmet sektörü ATO'da buluştu

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Hizmet sektörünün gelişmesi için yerli üretim ve markalarımızın güçlenmesi gerekiyor.

Hizmet sektörü ATO'da buluştu, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Hizmet sektörünün gelişmesi için yerli üretim ve markalarımızın güçlenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, hizmet sektöründe faaliyet gösteren komite üyelerinin katılımıyla "Hizmet Sektörü Arama Konferansı" gerçekleştirildi.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de söz konusu sektörün öne çıktığını belirtti. Başkent ekonomisinin yüzde 68,5'inin hizmet sektöründen oluştuğuna işaret eden Baran, bu alanın istihdamdaki payının yüksekliğine dikkati çekti.

Bu sektörde doğru konumlanabilmek için dördüncü sanayi devrimini iyi takip etmenin ve iş gücü eğitimini buna göre kurgulamanın önemine değinen Baran, "Hizmet sektörünün gelişmesi için yerli üretim ve markalarımızın güçlenmesi gerekiyor. Üretim ve hizmet yerli olunca bunun zenginliği de ülkemizde kalır, bunları marka haline getirip kaynaklarımızı içeride tutalım." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha'dan Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyaret
Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı Dünyaca ünlü sanatçı Peter Murphy, Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kaldı! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:48:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hizmet sektörü ATO'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]