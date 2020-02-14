Hizmet sektörü ATO'da buluştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Hizmet sektörünün gelişmesi için yerli üretim ve markalarımızın güçlenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, hizmet sektöründe faaliyet gösteren komite üyelerinin katılımıyla "Hizmet Sektörü Arama Konferansı" gerçekleştirildi.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de söz konusu sektörün öne çıktığını belirtti. Başkent ekonomisinin yüzde 68,5'inin hizmet sektöründen oluştuğuna işaret eden Baran, bu alanın istihdamdaki payının yüksekliğine dikkati çekti.

Bu sektörde doğru konumlanabilmek için dördüncü sanayi devrimini iyi takip etmenin ve iş gücü eğitimini buna göre kurgulamanın önemine değinen Baran, "Hizmet sektörünün gelişmesi için yerli üretim ve markalarımızın güçlenmesi gerekiyor. Üretim ve hizmet yerli olunca bunun zenginliği de ülkemizde kalır, bunları marka haline getirip kaynaklarımızı içeride tutalım." değerlendirmesinde bulundu.