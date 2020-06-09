Hizmet sektörüne sanal fuar ve sanal ticaret heyeti desteği - Son Dakika

Hizmet sektörüne sanal fuar ve sanal ticaret heyeti desteği

Hizmet sektörünün Ticaret Bakanlığınca uygun görülen sanal ticaret heyeti faaliyetleri, sanal fuarlara katılım ve iş birliği kuruluşlarının yapacağı sanal fuar organizasyonlarına destek verilecek.

Hizmet sektörüne sanal fuar ve sanal ticaret heyeti desteği, System.String[]

Hizmet sektörünün Ticaret Bakanlığınca uygun görülen sanal ticaret heyeti faaliyetleri, sanal fuarlara katılım ve iş birliği kuruluşlarının yapacağı sanal fuar organizasyonlarına destek verilecek.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Türkiye'de yerleşik iş birliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşların pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Karardan, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, yayıncılık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film, lojistik, yönetim danışmanlığı şirketleri yararlanacak.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede belirtilen giderlere yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek verilecek.

Bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası sanal fuarlara yararlanıcı ve iş birliği kuruluşlarının iştirak etmelerini sağlamak üzere, iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek.

Bakanlık tarafından uygun görülen, iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destekten yararlanacak.

Başvuru ve ödeme

Karar kapsamında yapılacak destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelgeyle belirlenecek.

Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen yararlanıcı ve iş birliği kuruluşu ile ödeme tutarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirecek. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine TCMB ödemeyi öncelikle yapacak.

Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin dolaylı vergiler dahil Türk lirası cinsinden olanları Türk lirası olarak, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki "Gösterge Niteliğindeki TCMB Kurları" listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak ABD doları karşılığı Türk lirası olarak, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenecek.

Anılan listede yer almayan ülke para birimleri ABD dolarına çevrilirken "TCMB'ce Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu"nda yer alan kurlar esas alınacak.

Bakanlık, iş birliği kuruluşlarının ve yararlanıcıların faaliyetlerini izleyecek ve değerlendirecek.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 08:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hizmet sektörüne sanal fuar ve sanal ticaret heyeti desteği - Son Dakika Ekonomi

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