Hizmet sektörünün bel kemiği garsonlar müşterilere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Hizmet sektörünün bel kemiği garsonlar müşterilere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Kafe ve restoranların açılmasına en çok onlar sevindi

TEKİRDAĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır kapalı olan restoran ve kafelerin kademeli normalleşme kapsamında açılmasına en çok işletmelerin bel kemiği garsonlar sevindi.

Dün kabine toplantısı sonrasında açıklanan kademeli normalleşme kapsamında uzun zamandır kapalı durumda bulunan kafeler ve restoranlarda tüm hazırlıklarını yaparak, 1 Haziran 2021 müşterilerine hizmet vermeye başladı. Tekirdağ'da kafe ve restoranların açılmasına, işletme sahiplerinin sevinmesinin yanı sıra söz konusu işletmelerin bel kemiği garsonlarda durumdan çok memnun olduklarını ve müşterilerine kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

İşletmede garsonluk yapan Melihcan Durgun, "Uzun zamandır kapanma sürecindeydik. Bütün personel arkadaşlar olarak sıkıntılı süreçlerden geçtik. Ama şuanda kafelerimiz açıldı. Bu durumdan çok mutluyuz. İnşallah bir daha böyle sıkıntılar yaşamayız. Hem Türkiye halkı olarak hem de Tekirdağ olarak inşallah bir daha böyle sorunlar yaşamayız" dedi.

Garsonluk yapan Aydın Türkmen ise "Devletimizin aldığı kararlardan dolayı uzun zamandır kapalıydık. Manevi, maddi sorunlarımızda bu sayede bitmiş oldu. Çok mutluyuz herkesi bekleriz" diye konuştu.

Garson Göktuğ Engel de, "Uzun zamandır kapalıydık. İşlerimiz hasret kalmıştık. Şuan ki açılmadan sonra mutluyuz. Mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Müşterilerimize güler yüzlü bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Daha iyisi olur inşallah" şeklinde açıklamada bulundu.

İşletme Müdürü Sinan Gürel ise yaptığı açıklamada, "Ayladır ayrı kaldığımız müşterilerimize nihayet kavuşabildik. Bu sürede kendi iç sorunlarımızı hallettik. Altyapımız ile uğraştık. Eksikliklerimiz gidermeye çalıştık. Umudumuzu kaybetmeden bekledik. Nihayet beklenen gün geldi. Sabah itibariyle müşterilimizi ağırlamaya başladık. Mutluyuz, daha iyi bir hizmet vermek adına kendimizi değerlendirme vakti bulduk. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. İleriki günlerde bunu hep birlikte yaşayacağız" diye açıklamada bulundu.