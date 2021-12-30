Hizmet sektörünün ihracat şampiyonları açıklandı - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Hizmetler sektörü, net döviz girdisi sağlaması ve istihdam deposu olması özelliklerinin yanında, yarattığı çarpan etkisiyle mal ihracatına da pozitif katkı yapmasıyla Türkiye ekonomisinin tam anlamıyla göz bebeği sektörü durumunda." ifadesini kullandı.

Hizmet İhracatçıları Birliği'nden (HİB) yapılan açıklamaya göre, birlik, sektörün 2020 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı. HİB bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 17 kategoride ilk üçe giren 51 firma gösterdikleri başarıdan dolayı plaketlerini aldı.

Açıklamada, konuya ilişkin düzenlenen törene gönderdiği yazılı mesaja yer verilen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta her geçen gün rekor tazeleme başarısı gösterdiklerini bildirdi.

Hizmet ihracatının ülke ekonomisine sağladığı katkılardan bahseden Muş, "Hizmetler sektörü, net döviz girdisi sağlaması ve istihdam deposu olması özelliklerinin yanında, yarattığı çarpan etkisiyle mal ihracatına da pozitif katkı yapmasıyla Türkiye ekonomisinin tam anlamıyla göz bebeği sektörü durumunda." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, turizmden lojistiğe, sağlıktan dizi-filme, eğitimden yazılıma hemen hemen tüm alt sektörlerdeki mevcut yatırımların, hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılması için yeterli olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Geriye hizmetler sektörünü iyi analiz etmek ve gereken adımları hızla uygulamaya almak kalıyor. Biz de bu adımların hızlıca atılması için gerek Hizmet İhracatçıları Birliği'nin ve Birlik Genel Sekreterliğinin kurulması gerekse Ticaret Bakanlığımız bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün kurulması için gerekenleri yaptık. Ümit ediyorum ki, Kovid-19'un en çok etkilediği sektörlerden olan hizmetler sektörümüz hızla toparlanmasını sürdürecek ve rekorlar kırdığı 2019'daki rakamların çok daha ötesine geçecek."

"Gelişmiş ekonomilerinin öncü sektörü hizmet sektörüdür"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise halihazırda gelişmiş ekonomilerinin öncü sektörünün hizmetler sektörü olduğunu bildirdi.

Gülle, "Bugün gelinen noktada hizmet sektörü birçok ülke ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörü olmuş ve bu ülkelerde GSYH'nin yüzde 50'sinden fazla pay alır hale gelmiştir. Nitekim hizmet sektörü ülkemizde de milli gelirin 3'te ikisini oluşturmaktadır." bilgisini verdi.

Hizmet ihracatının Türkiye'nin cari fazla veren bir ekonomiye sahip olması adına stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Gülle, "Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız, 15 milyon yurttaşımızı istihdam ederek, yakaladığı başarılarla ülkemizin dinamik ve nitelikli insan gücü potansiyelini de gözler önüne sermektedir." ifadelerine yer verdi.

"Kovid-19'a rağmen ihracatımızı 46,2 milyar dolara çıkarmayı başardık"

HİB Başkanı İlker Aycı da gösterdikleri performansla 2020 Hizmet İhracatı Şampiyonu olanları tebrik etti.

Türkiye'nin en genç ihracatçı birliği olmalarına rağmen üye sayısını kısa sürede 2 binin üzerine çıkardıklarını kaydeden Aycı, "Kovid-19 salgınının yıkıcı şartlarına rağmen ihracatımızı da 46,2 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı başardık. Sektörümüz bu yıl aynı zamanda 21 milyar doların üzerinde bir dış ticaret fazlasına da imza atmış durumda." açıklamasında bulundu.

Aycı, dünya çapında 170'ten fazla ülkede günlük 700 milyon izleyiciyle buluşan Türk dizileri sayesinde, hem yabancı turist sayısında hem de Türk ürünlerine olan ilgi ve talepte artış yaşandığını anlattı.

Türkiye'de eğitim gören yabancıların sonrasında yaptığı turistik ziyaretlere ve ülkesinde Türkiye'yi en iyi şekilde tanıttığına değinen Aycı, "Hizmetler sektörümüz yakaladığı başarılar ve planlanacak dönüşümler sayesinde küresel markaya evrilerek ekonomik açıdan da tam bağımsızlık için güçlü kaynak teşkil edecek ve kısa vadede hedeflediğimiz 150 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Tüm sektörlerin detaylı analizini gerçekleştirdik"

TİM Hizmet Sektör Konsey Başkanı Ahmet Akbalık da hizmet ihracatının doğrudan cari açığı kapatıcı etkiye sahip olmasının yanı sıra, mal ihracatı üzerindeki dolaylı etkisiyle toplam katma değere katkı sağladığını bildirdi.

Ödül alan ihracatçıları başarılarından dolayı tebrik eden Akbalık, hizmetler sektörünün tüm alt kategorilerinde detaylı bir şekilde analiz yaptıklarına değindi.

Akbalık, "Bu araştırma sayesinde tüm sektörlerimizin mevcut pozisyonlarını, rakiplerimizin stratejilerini, hedef pazarlarımızı ve nasıl konumlandırma yapmamız gerektiği gibi sonuçlara ulaştık. Bu sonuçlar doğrultusunda sektör temsilcilerimizle bir araya gelip strateji toplantıları yapmaya başladık ve tüm sektörlerimizin yol haritalarını çizeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte, 17 kategoride ilk üçe giren 51 firma plaket aldı. Salgına rağmen 2020'de gösterdikleri başarılı performansla sektörün 35 milyar dolara yakın ihracat ve 11,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesini sağlayan firmalar ödüllendirildi.