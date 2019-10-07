Son Dakika Haberleri: Hizmet standartları denetim altında
Son Dakika Yaşam Hizmet standartları denetim altında

Hizmet standartları denetim altında

41 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

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Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik kontrollerini aralıksız sürdürüyor.


Tepebaşı Belediyesine bağlı ekipler, denetleme çalışmaları kapsamında son olarak çeşitli market, bakkal, berber, petshop ve pastanelerde kontrollerde bulundu. Bu kapsamda Eylül ayı içerisinde 230 şikayet değerlendirilirken, 840 işletmenin kontrolü gerçekleştirildi. işletmelerin genel hijyen durumu, ürün gramajı, personel evrakları, iş yeri açma ruhsatı ile yangın tüpleri gibi konularda denetimler gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı bölgesinde vatandaşların, güven içinde ve sağlıklı bir biçimde hizmet alabilmeleri için kontrol çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Zabıta Müdürlüğü, Tepebaşı, Eylül, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:24 Kaynak: İHA
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