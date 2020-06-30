Hizmet üretici fiyat endeksi mayısta arttı - Son Dakika

Hizmet üretici fiyat endeksi mayısta arttı

Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) 2020 mayıs döneminde yıllık yüzde 9,72, aylık yüzde 1,34 arttı.

Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) 2020 mayıs döneminde yıllık yüzde 9,72, aylık yüzde 1,34 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; H-ÜFE (2017=100) 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,34, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,18 artış gösterdi.


Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 14,11 arttı


Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 14,11, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,75, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,82 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,40 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,16, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5,90 artış gerçekleşti.


Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 2,16 arttı


Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,16, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,23, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,00 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,27 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,54, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,95 artış gerçekleşti.


Yıllık en yüksek azalış yüzde 7,41 konaklama hizmetlerinde gerçekleşti


H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde yüzde 7,41, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerinde yüzde 6,87, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,40 azalış gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 25,03, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 23,51, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 16,70 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


Aylık en yüksek azalış yüzde 4,06 ile programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde gerçekleşti


H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 4,06, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 2,96, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,27 azalış gerçekleşti. Buna karşılık bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetleri yüzde 3,20, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 2,44, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 2,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hizmet üretici fiyat endeksi mayısta arttı - Son Dakika Ekonomi

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