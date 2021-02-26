H-ÜFE yıllık yüzde 21,11 aylık yüzde 2,06 arttı - Son Dakika

H-ÜFE yıllık yüzde 21,11 aylık yüzde 2,06 arttı

26.02.2021 10:23
H-ÜFE yıllık yüzde 21,11 aylık yüzde 2,06 arttı, System.String[]

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocak ayında yıllık yüzde 21,11 aylık yüzde 2,06 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocak ayında yıllık yüzde 21,11 aylık yüzde 2,06 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE (2017=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,87 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 28,22 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,22, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20,23, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 9,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,40 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 17,57, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 21,75 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 0,63 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,63, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,66 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,37, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,12 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,89, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,85 artış gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece yüzde 8,40 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetleri yıllık yüzde 8,40 azaldı. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 56,60, depolama ve destek hizmetleri yüzde 44,74, programlama ve yayıncılık hizmetleri yüzde 39,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 11,51 ile programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 11,51, hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 2,47, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 1,19 azalış gerçekleşti. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 14,59, güvenlik ve soruşturma hizmetleri yüzde 10,78, istihdam hizmetleri yüzde 9,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

-İHA-

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi H-ÜFE yıllık yüzde 21,11 aylık yüzde 2,06 arttı - Son Dakika Ekonomi


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