Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta arttı - Son Dakika
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta arttı

6 saat önce

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 13,1 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta arttı, System.String[]

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 13,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,1 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 14,68 artış kaydetti.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 14,68, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 15,13, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 18,66, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12,95, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 11,46 yükseldi.

Bir önceki aya göre bakıldığında ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,33, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,19, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,73, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,13 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,05 azalış gerçekleşti.

Alt sektörler incelendiğinde telekomünikasyon hizmetlerinde yıllık bazda yüzde 0,53 azalma oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 23,19, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 22,51, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 22,01 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE verilerine bakıldığında ise hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 9,93, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,05, konaklama hizmetlerinde yüzde 1,80 azalış gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 7,05, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 6,83, reklamcılık ve piyasa araştırma hizmetleri yüzde 5,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:38 Kaynak: AA

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