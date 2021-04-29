Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık 23,70 arttı - Son Dakika

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık 23,70 arttı

29.04.2021 10:09
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık 23,70 arttı, System.String[]

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Mart ayında yıllık yüzde 23,70 aylık yüzde 3,96 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Mart ayında yıllık yüzde 23,70 aylık yüzde 3,96 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,96, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,42 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 29,74 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 29,74, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 24,20, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 19,17, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 17,20, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 22,11 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 5,07 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,07, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,08 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,79 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 20,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,23 artış, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,81 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 5,85 ile telekomünikasyon hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 5,85, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,02, sinema filmi, video, TV programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde yüzde 9,23 olarak gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 60,77, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 56,87, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 46,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 3,91 ile telekomünikasyon hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 3,91, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,45, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 0,89 azalış gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 20,56, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 19,09, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 10,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık 23,70 arttı - Son Dakika Ekonomi


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