Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda yüzde 26,26 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,43, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,76 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 33,93, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 25,97, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 10,47, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 20,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 16,78, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 24,41 arttı.

Aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,61, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,72, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,69 artış gerçekleşti. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,66, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,06 azalış görüldü.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış yüzde 5,69 ile telekomünikasyon hizmetlerinde görüldü. Sinema filmi, video, TV programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde yüzde 9,53, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 10,84 artış gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 80,43, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 62,39, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 53,64 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinde aylık en yüksek azalış yüzde 9,81 ile reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde görüldü. Büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 2,73, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,66 azalış yaşandı.

Su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 21,17, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 10,32, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,64 ile aylık en fazla artan alt sektörler oldu.