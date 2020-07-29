Hizmet üretici fiyatları Haziran'da aylık yüzde 2.22 arttı

Hizmet üretici fiyatları, Haziran ayında aylık bazda yüzde 2.22, yıllık bazda da yüzde 9.77 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretici fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 9.96 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.40 yükseldi.

Hizmet üretici fiyatları yıllık bazda;ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 17.31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5.72, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5.22, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5.41,mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 10.46 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 20.87 düştü.Hizmet üretici fiyatları aylık bazda;ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3.61, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5.36, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3.71 artarken,bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0.74, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 13.48, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0.37 düştü.TÜİK verilerine göre yıllık bazda hizmet üretici fiyatları sektörler bazında;gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 20.87, konaklama hizmetlerinde yüzde 11.77,seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5.29 azaldı.Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 25.87, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 25.68, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 25.25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.TÜİK verilerine göre aylık bazda hizmet üretici fiyatları sektörler bazında; programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 13.60, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 13.48, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetlerinde yüzde 3,31 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 26.15, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler 14.43, konaklama hizmetleri yüzde 14.37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)