Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,01, yıllık yüzde 20,16 arttı - Son Dakika

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,01, yıllık yüzde 20,16 arttı

30.03.2021 10:17
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,01, yıllık yüzde 20,16 arttı, System.String[]

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,01, yıllık bazda yüzde 20,16 yükseldi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,01, yıllık bazda yüzde 20,16 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak, görülen değişimleri ölçmek için hazırladığı "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında yüzde 16,46 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 26,45, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 16,7, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 21,38 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,06 geriledi.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,67, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,13, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,39, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,97 yükselirken, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,17 düştü.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, endeks, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,06 azaldı. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 63,94, depolama ve destek hizmetleri yüzde 38,37, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 36,77 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 5,71, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetlerinde yüzde 3,32, konaklama hizmetlerinde yüzde 1,79 azalış kayıtlara geçti.

Büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 5,24, reklamcılık ve piyasa araştırma hizmetleri yüzde 4,81, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 4,35 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,01, yıllık yüzde 20,16 arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,01, yıllık yüzde 20,16 arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,01, yıllık yüzde 20,16 arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,01, yıllık yüzde 20,16 arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,01, yıllık yüzde 20,16 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrimenkul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,01, yıllık yüzde 20,16 arttı - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,01, yıllık yüzde 20,16 arttı - Son Dakika
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