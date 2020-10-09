Hizmet vatandaşın ayağına gidecek - Son Dakika

Hizmet vatandaşın ayağına gidecek

09.10.2020 17:24
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Vatandaşımızın talepleri abartılı talepler değil. Vatandaşımız yol istiyor, su istiyor, kanalizasyon istiyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Vatandaşımızın talepleri abartılı talepler değil. Vatandaşımız yol istiyor, su istiyor, kanalizasyon istiyor. 21. Yüz yılda bunların vatandaşın ayağına gitmesi gerekirdi. Gecikmeyi önümüzdeki sene sonunda tamamlayacağız" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kale İlçesinde tamamlanan Asfalt çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanlığı tarafından Kale ilçesinde yapılan asfalt çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8 grup yolunda tamamlanan çalışmaları ve halen devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Gürkan'a inceleme gezisinde, Genel Sekreter Yardımcıları, Kale İlçe Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı, MHP İlçe Başkanı, Daire Başkanları, Muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti.

Gürkan, "13 İlçede Çalışmalar Sürüyor"

Vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde gönül cenneti oluşturması sonrasında hizmetin kolay olacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bugün Kale ilçemizde bulunmaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kale ilçemizde bizi sıcak bir şekilde karşıladılar. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmetin götürülmesini biz kendimize görev edindik. Biz söylemlerimizde vatandaşımız birlik, beraberlik içerisinde olsun sevgi atmosferi içerisinde olsun, gönül cenneti oluştursun bizim için hizmet çok kolay dedik. Bizim birinci işimiz vatandaşımızın sosyal entegrasyonunu, sosyal barışını temin etmektir dedik ve hizmeti de seçimlerde hiç ifade etmedik. Şu anda hakikaten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de rekor hizmetlere imza atılıyor. Bugün itibariyle bin 600 km yol hizmetini 13 ilçede gerçekleştirdik. Buda Cumhuriyet tarihinde bütün illerde bir dönemde bu kadar asfaltın yapılması üzere rekordur. Çalışmalarımız halen devam ediyor" dedi.

"Hizmet Vatandaşın Ayağına Gidecek"

Hizmet anlayışlarında hiçbir zaman ötekileştirmenin olmadığının altını çizen Başkan Gürkan, "Özellikle yol, asfalt, su ve kanalizasyon konusunda gerek MASKİ Genel Müdürlüğümüze, Yol ve Alt Yapı Daire Başkanlığına, Park Bahçeler Daire Başkanlığına gerekse de Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza vermiş olduğumuz talimatta hizmet vatandaşın ayağına gidecek dedik. Hizmette de hiçbir şekilde vatandaşımızın şikayeti olmayacak dedik. Vatandaşımızın talepleri abartılı talepler değil. Vatandaşımız yol istiyor, su istiyor, kanalizasyon istiyor. 21. Yüz yılda bunların vatandaşın ayağına gitmesi gerekirdi. Kaynak ve finansman noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli imkanları sağlamışız. Arkadaşlarımız zaman ve mekanla yarışır bir durumdadır. İnşallah çok kısa bir sürede asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz hiçbir yerleşim yerinin kalmayacağını ifade etmek istiyorum. Bunun yanı sıra atık sularında akarsulara karışmasının önüne geçilecek. Bu konuyla ilgili 12 adet arıtma ihalesi yapıldı. Batı kolektörü ve diğer bölgelerde büyük oranda yüzde 70 veya 80'nini bitirdik. Yol konusunda da yüzde 70 veya 80'e ulaşmış durumdayız. Önümüzdeki dönemde yüzde yüzünü tamamlamış olacağız. Kırsalda bulunan ilçe belediyelerimizin imkanları zayıf, dolayısıyla biz öncelikle bir ve ikinci yılımızda temel yani Büyükşehir'e ait olan yerleri yapıp üçüncü yılımızdan itibaren de ilçemizin bu tür hizmetlerine destek vereceğiz. Aslında üçüncü yıla kalmadan da biz isteyen belediyelerimize desteklerimizi veriyoruz. Netice de şehir hepimizindir. Bizim hizmet anlayışımız gökyüzüdür, şemsiyemiz gökyüzüdür. Bizim hizmet anlayışımızda hiçbir şekilde ötekileştirme yoktur. Bütün insanlarımızı eşit görüyoruz ve onlara hizmet etmeyi görev benimsiyoruz. Ayrıca Muhtarlarıma da bu birlik ve beraberlikleri için teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarında Kale ilçelerimizdeki hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Nezih ve kaliteli yolları vatandaşların kullanacağını belirten Kale İlçe Belediye Başkanı Murat Koca, "Büyükşehir Belediye Başkanımızı ilçemizde ağırlamaktan dolayı memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Kale'de yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kale ilçemizde şuanda çalışmaların tamamı yapılıyor ve bu çalışmalar inşallah kısa sürede bitirilecek. Vatandaşlarımız nezih ve kaliteli yollarda evlerine bahçelerine gidecekler" şeklinde konuştu.

İlçelerinde Büyükşehir Belediyesinin tarafından her noktada çalışması olduğunu ifade eden Ak Parti Kale İlçe Başkanı Abdulvahap Temur, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ilçemize ziyareti bizleri onurlandırdı. İlçemizin her yerinde çalışma var ve ilçemiz şantiye halinde diyebilirim. Sıcak asfalt başta olmak üzere yama çalışmaları da devam ediyor. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. MHP Kale ilçe başkanı Mustafa Avcı ise Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek yapılan hizmetlerin ilçe adına önemli olduğunu vurguladı.

Kale İlçesi Abuşoğlu Mahalle Muhtarı Tayyar Tokmak ve Kumluyazı Mahalle Muhtarı Nasip Temur ise Büyükşehir Belediye Başkana yaptığı çalışmalardan dolayı Kale İlçesi ve muhtarları olarak teşekkürlerini iletti. Abuşoğlu ve Kumluyazı mahalle muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yaptığı çalışmalardan dolayı 'Hızlı Başkan' dediklerini ifade ettiler.

Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert Büyükşehir Belediyesi olarak Kale İlçesinde yapılan çalışmalar hakkında, "Malatya'nın bütün ilçelerinde olduğu gibi Kale ilçemizde de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 8 adet grup yolumuzun malzemelerinin tamamını çektik. Merkezde bulunan yollarımızın asfalt çalışmaları devam ediyor. Kale ilçemizde inşallah önümüzdeki yıl sorun kalmayacak. İlçemizde asfaltların tamamı bitirilecek" bilgilerini paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet daha sonrasında Kale İlçe Devlet Hastane bahçesine serimi tamamlanan asfalt çalışmasını da yerinde inceledi. Kale İlçe Hastane Müdürü Bülent Pamukçu Başkan Gürkan'a hastane çevresinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - MALATYA

Hizmet vatandaşın ayağına gidecek
Hizmet vatandaşın ayağına gidecek
Hizmet vatandaşın ayağına gidecek

Selahattin Gürkan, Malatya, Muhtar, Kale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hizmet vatandaşın ayağına gidecek - Son Dakika

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