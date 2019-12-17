Hizmet vatandaşın ayağına gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizmet vatandaşın ayağına gidiyor - Son Dakika

Hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

6 saat önce

Van'da hasta, yaşlı ve engellilik sebeplerinden dolayı çipli kimlik kartı müracaatında bulunamayan vatandaşların başvuruları, "Gezici Hizmet Terminali" uygulamasıyla alınıyor.

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Van'da hasta, yaşlı ve engellilik sebeplerinden dolayı çipli kimlik kartı müracaatında bulunamayan vatandaşların başvuruları, "Gezici Hizmet Terminali" uygulamasıyla alınıyor.


Yeni çipli kimlik kartı değişikliğinde yüzde 64'lük ortalamayla Türkiye ortalamasının üzerinde işlemin yapıldığı Van'da; hasta, yaşlı ve engellilere 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti sunuluyor. Van İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personelleri, hastalık ve engellilik durumu nedeniyle müdürlüğe gelemeyen vatandaşlara evlerinde yeni kimlik kartı başvuru hizmeti veriyor. Başlatılan "Gezici Kayıt Terminali" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden nüfus memurları, biyometrik fotoğraftan, parmak izine kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Uygulama kentteki hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara da büyük kolaylık sağlıyor.


"Devletin imkanlarıyla hizmet vatandaşın ayağına gidiyor"


İHA muhabirine konuşan İpekyolu İlçe Nüfus Müdürü Abdurrahman Tan, devletin sağladığı imkanlar doğrultusunda evlere kadar hizmet götürdüklerini belirtti. Nüfus görevlilerinin 'Gezici Kayıt Terminali' cihazıyla çalışma yürüttüğünü ifade eden İlçe Nüfus Müdürü Tan, "Vatandaşların yatalak olduğuna dair sağlık kurulunca düzenlenen sağlık raporuyla birlikte bağlı oldukları kaymakamlığa dilekçe vermeleri gerekmektedir. Kaymakamlık makamının uygun görüşleri halinde Gezici Kayıt Terminaline vatandaşların bilgileri yüklenir. Kayıtlar yüklendikten sonra belirlenen adreslere gidilir. Burada görevli arkadaşlarımız kişinin fotoğraflarını çektikten sonra parmak izlerini de alarak kimlik müracaatını gerçekleştirir" dedi.


"Olumlu tepkiler alıyoruz"


Evlere kadar sundukları nüfus hizmetinden dolayı şu ana kadar çok sayıda olumlu tepkiler aldıklarına dikkat çeken Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Vatandaşın sağlığı bizim için önemlidir. Vatandaşlarımız rahatsızlık duymadan evlerine kadar hizmet almaktadır. Bu hizmetten dolayı çok sayıda olumlu tepkiler almaktayız. Bizlerde memnuniyetle bu hizmeti yürütmekteyiz."


Sağlık durumundan dolayı nüfus müdürlüklerine gidemeyen vatandaşlar ise, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bu imkanları seferber eden devlet yetkililerine teşekkür etti. - VAN

Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:09 Kaynak: İHA
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