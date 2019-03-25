Son Dakika Haberleri: Hizmet ve inşaatta güven arttı, perakendede düştü

Hizmet ve inşaatta güven arttı, perakendede düştü

1 saat önce

Hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 81,6 seviyesine çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi 54,1'e yükseldi.

Hizmet ve inşaatta güven arttı, perakendede düştü, System.String[]
Hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 81,6 seviyesine çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi 54,1'e yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise 90,7 oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:08 

Ekonomi
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