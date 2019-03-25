Hizmet ve inşaatta güven arttı, perakendede düştü
1 saat önce
Hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 81,6 seviyesine çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi 54,1'e yükseldi.
Hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 81,6 seviyesine çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi 54,1'e yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise 90,7 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:08
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