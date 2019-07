Hizmet veren en yaşlı hekim vefat etti

Türkiye'de akupunkturun duayeni ve kurumsallaşmasının önderi Dr. Nüzhet Ziyal 97 yaşında vefat etti.

Türkiye'de akupunkturun duayeni ve kurumsallaşmasının önderi Dr. Nüzhet Ziyal 97 yaşında vefat etti. 1922 doğumlu Dr. Nüzhet Ziyal aynı zamanda Türkiye'de hizmet veren en yaşlı hekim unvanına sahipti.



Türkiye'de akupunkturun kurumsallaşmasına vesile olan ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk Göğüs-İç Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Nüzhet Ziyal vefat etti.



Ziyal'in cenazesi 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü Şakirin Camiinde ikindi namazını müteakip cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



4 Temmuz 2019 Perşembe günü tedavi gördüğü Ataşehir Memorial Hastanesinde vefat eden akupunkturun Türkiye'deki duayeni 1922 doğumlu Dr. Nüzhet Ziyal aynı zamanda Türkiye'de hizmet veren en yaşlı hekim unvanına sahipti. Dr. Nüzhet Ziyal'e geçen sene, Türkiye'de hizmet veren en yaşlı hekim ve akupunktur ilmine yaptığı katkılar sebebiyle öğrencileri tarafından bir saygı günü düzenlenmişti.



Dr. Nüzhet Ziyal'in vefatı münasebetiyle ilk talebelerinden Akupunktur Uzmanı ve Maraş Akupunktur Tedavi Merkezi hekimi Dr. İsmail Maraş duygularını şöyle dile getirdi:



"Aralıksız yanında beş yıl süreyle çalışan bir talebesi olarak şunu kesinlikle belirtmeliyim ki Nüzhet Hoca sadece Türkiye'de değil dünyada da akupunktur bilimine katkı sağlayan ilk beş akademisyen içerisinde belki de ilk sırada bir bilim insanıydı. Türkiye'de büyük emeklerle ve fedakarlıklarla 40 yıldan fazla sürdürdüğü çalışmalarında yüzlerce hekime akupunktur ilmini öğretmiş on binlerce insanın sağlığa kavuşmasını sağlamış bir bilim adamıydı. Türkiye'de bu çalışmalarını sürdürürken akupunkturu bilimsel bir şekilde yaymak için kitaplar yazmış, Akupunktur derneğini kurmuş, doktorlara kurslar düzenlemişti. Onun Bilimsel Akupunktur ve Akupunktur Sevdalısı kitapları da dahil şimdiye kadar konferansları, yazılı ve basında çıkan yayınlanan röportaj ve yazıları, televizyon ve radyolarda çok sayıda programı derlenmeli ve bilim dünyasına araştırmacıların hizmetine sunulmalıdır. Bu vesileyle kendisine Allahtan rahmet diliyorum, değerli eşi Rezzan hanım ve çocuklarına, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"



Kimdir?



Göğüs-İç Hastalıkları Uzmanı, Akupunktur Derneği Başkanı, Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilimi Kurul Üyesi, Yeditepe Üniversitesi Akupunktur Kurs öğretim Üyesi, Dünya Akupunktur Birliği (WAFS) Komite Üyesi, Japonya - İngiltere - Fransa - Almanya Dernekleri Üyesi olarak ulusal ve uluslararası birçok derneğin üyesi ve yöneticisi olan Dr. Nüzhet Ziyal İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Türkiye'de Göğüs ve İç Hastalıkları uzmanlığı ihtisasını ilk yapan kişi olarak 1952'de uzman olmuş ve Süreyyapaşa Sanatoryumu'nun ilk astım kliniği şefliği yapmıştı.



Akupunkturu Türkiye'ye getiren hekim



Bilimsel anlamda Akupunkturu ülkemize ilk getiren doktordur. Akupunktur öğrenimine Japonya ve Çin'de başlamış, defalarca bu ülkelerde eğitim için bulunmuş, ardından Almanya akupunktur derneği üyeliğine kabul edilmiştir. Yazıları Alman dergilerinde yayınlanmış, Dr. Kampik ve Dr. Richter ile çalışmıştır. Duesseldorf Kongresinde bildiri sunmuş ve Stockholm Dünya kongresinde Ph. D ve şeref madalyası almıştır.



İngiltere Derneği ve Japonya Ryodoraku Derneği üyesidir ve derneğin düzenli yayınlanan dergisinde yazıları bulunmaktadır. Prof. Dr. Nakatani'den öğrenim görmüştür. Akupunkturu ilerletmek için dünyanın her yerindeki kongrelere gitmiş ve bildiriler sunmuştur.



Stockholm, Duesseldorf, İspanya, Malaga, Roma, Sofya, New York, Pekin, Seul, Avustralya, Brezilya kongrelerine aktif olarak katılmıştır. Banghok, Hindistan, Moskova'da akupunktur eğitimleri almıştır. Polonya'da Başka Zbigniev Garnuzevski ile çalışmıştır. Danimarka'da Flayborg öğrenimi görmüştür. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu

Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti döneminde ilk defa cari fazla vereceğiz

Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor

Penta Teknoloji, Bilişim 500 Araştırmasında 5 kategoride birinci oldu