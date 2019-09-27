Son Dakika Haberleri: Hizmete yeniden başlayan Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi
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Hizmete yeniden başlayan Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi

13 dakika önce

Hizmete yeniden başlayan Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendiİSTANBUL - Depremin ardından tedbir amaçlı boşaltılan Silivri Devlet Hastanesi'nde herhangi bir hasara rastlanmadı.

Hizmete yeniden başlayan Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Depremin ardından tedbir amaçlı boşaltılan Silivri Devlet Hastanesi'nde herhangi bir hasara rastlanmadı. Yeniden hizmet vermeye başlayan hastane drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün yaşanan depremin merkez üssünde bulunan Silivri Devlet Hastanesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastanede bulunan cihazlar, bahçede kurulan sahra çadırlarına taşındı. AFAD yetkilileri tarafından hastane yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmadı. Bunun üzerine hastane tam kapasite olarak yeniden çalışmaya başladı. Drone ile havadan görüntülenen Silivri Devlet Hastanesi bahçesindeki sahra çadırlarının tedbir amaçlı tutulmaya devam edildiği görüldü.

Hizmete yeniden başlayan Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi

Devlet Hastanesi, İstanbul, Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
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