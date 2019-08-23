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Hizmetin önemini muhtarlar anlattı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'de Yağcı, Dedeler, Omurlar, Tavak ve Pınarlar Mahalleri arasında ulaşımı sağlayan yolda 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Hizmetin önemini muhtarlar anlattı, System.String[]

Yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşılayan mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Vatandaşların konforlu ve güveli yolda ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarını hızla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'de 5 mahalle arasında ulaşımı sağlayan yolda 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Öğrenci ve işçi taşımacılığının yanı sıra, tarım arazilerine ulaşım amacıyla da kullanılan yolda başlatılan çalışma mahalle muhtarları tarafından mutlulukla karşılandı.

Hizmet teşekkürü

Omurlar Mahalle Muhtarı Yılmaz Akkaş: Bu yol bizim için çok önemli. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel hizmetler yapıyor.

Yağcı Mahalle Muhtarı Necip Akkaya: 5 mahalle arasında bağlantının yanı sıraKütahya arasında bağlantıyı sağlayan bu yol, bizim için çok önemli. Allah razı olsun hepsinden. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve daire amirlerine teşekkür ediyorum.

Tavak Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökmen: Bir ekonomik kriz var. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de bu krizi aşmak için özveriyle Ankara'ya gittiğinin farkındayız. Bizim Manisa'mız çok şanslı Cengiz Ergün gibi belediye başkanı var. Yaptığı yapacağı hizmetlerden hiç şüphe duymadık daima arkasındayız.

Cengiz Ergün, Selendi, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:37 Kaynak: Bültenler
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