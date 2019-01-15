Hizmetler Gece Gündüz Sürüyor

İlçenin en önemli caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde geçen günlerde yol yapım, genişletme ve kaldırım çalışmalarına başlayan Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarına geceleri de devam ediyor.

Kentte devam eden olumsuz ve yağışlı havaya rağmen çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, caddenin bir an önce trafiğe açılması için yoğun çaba sarf ediyor.