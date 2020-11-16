Hizmetlerin adresi Süleymanpaşa Belediyesi - Son Dakika

Hizmetlerin adresi Süleymanpaşa Belediyesi

16.11.2020 14:38
Hizmetlerin adresi Süleymanpaşa Belediyesi, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi 2020 yılının ilk 10 ayında vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap verecek hizmetleri ile Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışının en somut uygulamalarına imza attı.

Süleymanpaşa Belediyesi 2020 yılının ilk 10 ayında vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap verecek hizmetleri ile Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışının en somut uygulamalarına imza attı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yüz binlerce porsiyon sıcak yemeği evlere ulaştıran, gıda kolisinden Hoş Geldin Bebek paketine, asker paketinden ikinci el ve sıfır giyim ve ev eşyalarına kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönül eli uzatan Süleymanpaşa Belediyesi, hizmetleri ile gönülleri fethetti.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 1 Ocak-31 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği takdir toplayan hizmetler arasında en çok dikkat çeken hiç kuşkusuz Süleymanpaşa Belediyesi Op. Dr. Adem Dalgıç Aşevinde hazırlanıp her gün ortalama 1000 kişinin evine kadar ulaştırılan 4 kap sıcak yemek oldu. 10 aylık dönemde toplam 249 bin 754 adet 4 kap yemek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Ayrıca aynı dönemde 13 bin 237 adet gıda kolisi de ihtiyacı olan ailelerin evlerine teslim edildi. Yine taziye ve diğer cemiyetlerde 35 bin porsiyondan fazla pilav-ayran ikramı gerçekleştirildi.

Hayır çarşısından 4 bin 500 kişiye giyim eşyası desteği

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hayır Çarşısı üzerinden 4577 ihtiyaç sahibi vatandaşa ikinci el ve sıfır giyim eşyası yardımında bulunuldu. 1 Ocak-31 Ekim arasında hediye edilen toplam giyim eşyası sayısı ise 21 bin 70 oldu.

Süleymanpaşa'ya hoş geldin bebek

Süleymanpaşa'da doğan her bebeğe hediye edilen Hoş Geldin Bebek paketleri ve diğer yeni doğan hizmetleri de gönülleri fetheden uygulamalar arasında yer aldı. 10 aylık süreçte 2089 adet içinde bebek battaniyesi, bebek bezi, hastane çıkışı ve diğer acil bebek ihtiyaçlarının yer aldığı Hoş Geldin Bebek paketinin yanı sıra ihtiyaç sahibi 20 aileye bebek arabası ve 992 paket bebek bezi hediye edildi.

Evde bakım hizmeti takdir topluyor

Süleymanpaşa Belediyesinin takdirleri toplayan bir diğer uygulaması olan Evde Bakım hizmetinde de 10 aylık dönemde 513 evde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Evde Bakım, yaşlı ya da herhangi bir sebeple ev hijyenini kendi başına karşılamaya gücü yetmeyen vatandaşların evlerinde, alanında uzman personel tarafından temizlik ve bakım hizmetlerinin yapılmasını kapsıyor.

Evsizlere kalacak yer, engellilere ulaşım hizmeti süleymanpaşa belediyesinden

Sokakta yaşamak zorunda kalan ya da kalacak yeri olmayan vatandaşların, anlaşmalı otellerde toplamda 197 gecelik konaklaması Süleymanpaşa Belediyesi tarafından karşılandı. Engelli vatandaşların hizmetinde olan ve randevu sistemi ile çalışan Süleymanpaşa Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) bünyesindeki Engelsiz Taksi ile yürüme engeli bulunan vatandaşlar 1115 kez evlerinden alınarak diledikleri noktaya ve sonra yeniden evlerine ulaştırıldı.

İrili ufaklı onlarca hizmet veriliyor

Hayırsever vatandaşların bağışladığı ve kullanılabilir durumda bulunan 150 adet ikinci el ev eşyası, yenilemeleri ve temizlikleri yapılarak ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Vatani görevini yapacak olan ihtiyaç sahibi 210 gence asker paketi hediye edildi.

Süleymanpaşa Belediyesinin Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı kapsamında gerçekleştirilen ve gönüllere dokunan irili ufaklı onlarca hizmetin üretildiği Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bu hizmetlerin artarak devam edeceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Hizmetlerin adresi Süleymanpaşa Belediyesi
Hizmetlerin adresi Süleymanpaşa Belediyesi
Hizmetlerin adresi Süleymanpaşa Belediyesi
Hizmetlerin adresi Süleymanpaşa Belediyesi

Pandemi Sosyal Destek, Süleymanpaşa, Asker, Bebek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hizmetlerin adresi Süleymanpaşa Belediyesi - Son Dakika


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