Hizmetliye darp iddiası; Seren Serengil de şikayetçi oldu - Son Dakika
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Hizmetliye darp iddiası; Seren Serengil de şikayetçi oldu

6 saat önce

Yüksel KOÇ / YANINDA çalışan hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı koronavirüs nedeniyle çıkan tartışma sırasında darp etmekle suçlanan Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohma'nın hizmetliyi arabayla bıraktığı yerin kamera görüntüsü soruşturma dosyasına girdi.

Hizmetliye darp iddiası; Seren Serengil de şikayetçi oldu, System.String[]

Yüksel KOÇ/ YANINDA çalışan hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı koronavirüs nedeniyle çıkan tartışma sırasında darp etmekle suçlanan Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohma'nın hizmetliyi arabayla bıraktığı yerin kamera görüntüsü soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca soruşturmayı yürüten savcılık, Seren Serengil ve Mustafa Tohma'nın şüpheli, Gulnoza Mahatova'nın ise müşteki sıfatıyla ifadelerini de aldı.  Serengil, ifadesinde darp ve hakaret suçlamasını kabul etmeyerek Mamatova'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü ve ondan şikayetçi oldu.  Mamatova, izin kullanmak istediği için Serengil ile tartıştıklarını, Serengil'in kendisini darp ettiği iddiasını tekrarladı.

Özbekistan vatandaşı hizmetlisi tarafından şikayet edilen Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohma, önce emniyette, ardından da savcılıkta ifade verdiler. Şikayet üzerine Beykoz Asayiş Şube ve soruşturmayı yürüten Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Serengil, iddiaları yalanladı. İfadesinde, Özbek asıllı hizmetlisi şikayetçi Gulnoza Mamatova'nın yanında 4 aydır çalıştığını söyleyen Serengil'in, olay günü evinde dezenfektasyon çalışması olduğunu söyledi. Mamatova'nın aynı gün izin kullanmak istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını söyleyen Serengil, "Toplu taşıma olmadığını, taksi bulamayacağını söyledim. Dışarıda salgın olduğunu, toplu taşıma araçlarına binersen bir daha burada çalışamayacağını söyledim. Israr etti, gitmesine izin verdim. Toplu taşıma aracına bineceği bir noktaya kendim bıraktım. Hatta menajerim kendisine para verdi" dedi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ İŞARET ETTİ

Serengil, olayın planlı bir şekilde organize edildiğini iddia ederek, "Gulnoza Mamatova daha evdeyken 'sizi her yere şikayet edeceğim, sizi rezil edeceğim. Basına bildireceğim' dedi. Daha sonra yaptığım araştırmada, Gülnaz Hanım'ın, maaşı yatırmamız için verdiği hesap numarasının boşanma sürecinde olduğum eşim Yaşar İpek'in yakın arkadaşının eşine ait olduğunu tespit ettik. Olayın olduğu akşam eşimin arkadaşı avukatımı aradı ve Mamatova hakkında şikayetçi olmamamız için tehditvari konuştu" dedi.

SERENGİL DE ŞİKAYETÇİ OLDU

İzin tartışması nedeniyle Mamatova'nın kendisine hakaret ettiğini savunan Serengil, "Eve gelen insanların yanında sanatçı kişiliğimi kötüye yorumlatmak amacıyla bu şekilde rezillik çıkararak bu olayı kurgulamıştır. Kendisinin başkaları tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Ben de Gulnoza ve onunla işbirliği yapanlardan şikayetçiyim" dedi.

Serengil, evi dezenfekte edildiği için evde durmak istemediğini, bu nedenle araca bindiğini söyledi. Serengil, Mamatova tarafından öne sürülen iddiaların hiçbirini yapmadığını ifade etti.

MENAJERİ DE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Seren Serengil'in menajeri Mustafa Tohma ise ifadesinde, Serengil'in şikayetçi Mamatova'ya herhangi bir müdahalesi olmadığını söyledi. Mamatova'yı zorla alıkoymadıklarını savunan Tohma, "Taksiye binmesi için kendisine bir miktar para verdim. İfadesinde belirttiği gibi 155'i araması üzerine elinden telefonunu almadım. Seren Serengil'in de herhangi bir hakaret ve kasten yaralama eylemine şahit olmadım. Seren Serengil ile bu şahıs hiçbir şekilde yan yana gelmedi" dedi.

TANIK SERENGİL LEHİNE İFADE VERDİ

Olay günü evde bulunan İ.H.A. tanık sıfatı ile ifade verdi. İ.H.A., ifadesinde, şikayetçinin olay günü izin kullanmak istediğini belirterek, "Seren hanımda 'Çok acil değilse gitme. Zaten koronavirüs var. Sokağa çıkarsan sana da bulaşabilirsin' dedi. Seren hanım gitmesi durumunda bir daha bu eve gelemeyeceğini söyledi" şeklinde ifade verdi.

GULNOZA DA SAVCIYA İFADE VERDİ

Soruşturmayı yürüten Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetçi Gulnoza Mamatova'nın da ifadesini aldı.

Şikayet dilekçesindeki ifadesini tekrarlayan Mamatova, ev işlerini yaptığı için yanında çalıştığı Seren Serengil izin nedeniyle tartıştıklarını, Serengil'in de koronavirüs nedeniyle kendisine izin vermediğini, bunun üzerine istifa ettiğini, ardından da Serengil tarafından kendisine darp edildiğini öne sürdü.

ORMANDAN BİTİMİNDEKİ YOLDA BIRAKTILAR

Mustafa Tohma'nın da polisi aramasını engellediğini söyleyen Mamatova, darp olayının ardından Mustafa Tohma'nın aracı ile kendisini götürmek istediğini, aracın önünde Seren Serengil'in oturduğunu söyledi. Mamatova, Serengil'in sitenin önünde otobüs durağı bulunduğu halde orada indirilmediğini, araçla bir ormandan geçtiklerini, ormanın bitiminde araçtan indirildiğini ve bir otobüse binerek arkadaşlarına gittiğini söyledi. Mamatova, Seren Serengil ve Mustafa Tohma'dan şikayetçi olduğunu ifade etti.

BIRAKILDIĞI YERİN KAMERA KAYDI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Sitenin güvenlik kameralarını inceleyen ve Mamatova'dan götürüldüğü yeri göstermesini isteyen polis, Araştırma İnceleme ve Araştırma Tutanağı düzenledi. Tutanağa göre şikayetçinin içinde bulunduğu aracın siteden çıktıktan sonra İstanbul Caddesi'ne bağlanarak orman yoluna girdiği, orman yolunun bitiminde İstanbul Caddesi ile Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği yerde yolda indirildiği, buradan yaya olarak Rüzgarlıbahçe istikametine doğru gittiği belirtildi.

NE OLMUŞTU ?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, müvekkilinin Seren Serengil'in yanında iki aydır çalıştığını belirtmişti.  Suç duyurusu dilekçesinde, Serengil'in 28 Mart 2020 tarihinde Koronavirüs olduğu gerekçesi ile müvekkiline saldırdığını, saçından tutarak yere yatırdığını öne süren Avukat Çezik, müvekkilinin bahçeye kaçarak polisi aradığını, Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın da peşinden giderek telefonu elinden alıp onu tekrar içeriye soktuğunu ve Serengil'in müvekkilini tekrar darp ettiğini savunmuştu.  Serengil'in müvekkiline hakaret ettiğini, eşyalarını parçaladığını savunan Avukat Çezik, müvekkilinin Serengil ve Tohma tarafından arabaya bindirilerek Beykoz Ormanı'na bırakıldığını, müvekkilinin oradan bir saat yürüdükten sonra otobüse binebildiğini iddia etmişti.

Müvekkilinin şikayetçi olacağına dair mesaj atması üzerine şüphelilerin avukatı tarafından da tehdit edildiğini savunan Avukat Çezik, Serengil, Tohma ve avukatları hakkında, "Tehdit", "Kasten yaralama", "Hürriyeti tahdit", "Mala zarar verme" ve "Yağma" suçlarından soruşturma başlatılmasını istemişti.


Seren Serengil, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:15 Kaynak: DHA

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