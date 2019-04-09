Son Dakika Haberleri: Hizmetliye Kadro İsteğinin Takipçisiyiz"

Hizmetliye Kadro İsteğinin Takipçisiyiz"

1 saat önce

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşların genel idari hizmetler sınıfına geçme talepleri haklı bir istektir.

Hizmetliye Kadro İsteğinin Takipçisiyiz
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşların genel idari hizmetler sınıfına geçme talepleri haklı bir istektir. Hizmetliye kadro isteğinin takipçisiyiz." dedi.

Durmuş, Sağlık-Sen Gümüşhane Şubesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Divan Kurulunda yaptığı konuşmada, işçilerin ekonomik ve sosyal özlük haklarının, memurlardan fersah fersah önde olduğunu öne sürdü.

İşçilerin böylesi haklarının bulunmasının nedeninin sendikal mücadeleye kendilerinden daha önce başlamaları olduğunu ifade eden Durmuş, bu hakların temini için mücadele ettiklerini belirtti.

Yeni dönemdeki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Durmuş, birçok üyelerinin sıkıntılarını kendilerine aktardığını, sorunların takipçisi olacaklarını söyledi.

Özellikle sağlık sektöründe istihdamın artırılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Durmuş, şöyle konuştu:

"Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşların genel idari hizmetler sınıfına geçme talepleri haklı bir istektir. Hizmetliye kadro isteğinin takipçisiyiz. Sözleşmeli statüde çalışan 70 bin kişi bir gecede kadrolu sınıfına geçirildi. 1 milyon taşeron bir gecede daimi kadroya geçirildi. Bizim hizmetli sınıfında olan ama fiilen veri hazırlama memur kadrosunda çalışan 6 bin 500 arkadaşımız var. Sendika olarak bizden, sadece yaptıkları işin kadrosuna atanmak istiyorlar. Yeni dönemde bizim de talep edeceğimiz meselelerden ilki bu olacaktır."

Toplantıya, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, Sağlık-Sen Gümüşhane Şube Başkanı Yunus Yılmaz ve sendika üyeleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:56 Kaynak: AA
İşçi, AKM, Gümüşhane, Semih Durmuş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:38:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hizmetliye Kadro İsteğinin Takipçisiyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]